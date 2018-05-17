Reformist etkinliği Fenerbahçe'de

Sağlıklı yaşam trendini destekleyen Reformist, tümüyle kişiselleştirilmiş marka deneyimlerinden oluşan bir kurguya sahip bulunuyor. Zengin bir program içeriğine sahip olan Reformist‘te katılımcıları spordan meditasyona, mindfulness‘dan beslenmeye kadar geniş bir yelpazede özel deneyimler bekliyor. Reformist biletleri dsmbilet.com ve dsmticket.com‘da satışa sunuluyor.

Markalara ve festival ziyaretçilerine farklı deneyim platformları sunan, özel proje ve fikirler üreten Dream Sales Machine, sağlıklı yaşam akımının tüm bileşenlerini bir araya getirdiği Reformist ile bahara merhaba diyor. 19–20 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Anadolu yakasının en köklü ve güzel mekanlarından olan Fenerbahçe Dalyan Club‘ta düzenlenecek olan Reformist‘te katılımcılar spordan meditasyona, mindfulness’dan sağlıklı beslenmeye varan geniş bir yelpazede şehrin zor ve yıpratıcı koşullarında bedenlerini ve zihinlerini yeniden yapılandırmanın sırlarını öğrenecekler. Ziyaretçiler seminer ve atölye çalışmalarında sağlıklı yaşam trendleri hakkında bilgi sahibi olup pratik yapabilecek, Reformist mutfağında sağlıklı reçeteleri ve yepyeni lezzetleri keşfedecekler.

Sağlıklı yaşamla dopdolu bir program

Reformist‘in 19–20 Mayıs etkinlik programında Pilates, Tabata Bootcamp, Indoor Cycling, TRX, Crunch&Burn, Zumba, GFX, Cardio Kickbox, İnanç Akbaş ile HIIt It, Retrobics, Urban Dance, Crossfit gibi pratikler yer alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde farklı alanlarda gerçekleşecek bu pratikler katılımcılara kendi festival programlarını yaratma şansı sunuyor.

Yoga pratikleri

Festivalin yoğun yoga programında Güneşi Selamlama Sekansları, Headstand Practice, Mindfulness ve Yin Yoga, Yeni Başlayanlar İçin Yoga, Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Gün Batımı Yavaş Akış, Yin Detox Pratiği, Core Yoga, Gentle Yoga gibi pratikler yer alıyor. Katılımcılar uzmanlar eşliğinde Qigong, Om Chanting, Gong Meditasyon, Animal Movement gibi farklı pratikleri deneyimleme şansı da bulacak.

Eğitimler, söyleşiler

Festivalin eğitim programında Aromaterapi, Genetik Beslenme, Detoksun Sağlıkta Yeri, Ayurvedik Beslenme, Chakra, Nefes Meditasyonu, Mindfulness, Heal Your Life, Positive Thinking gibi ana başlıklar dikkat çekiyor. Uygulamalı seminer ve soru cevap seansları şeklinde gerçekleşecek bu eğitimler, sadece bedensel değil zihinsel reformunu da başlatmak isteyen festival katılımcılarını bekliyor.

Workshoplar, pop up etkinlikler ve Reformist mutfağı

Reformist‘te açık havada yapılacak eğlenceli workshop’ların yanı sıra Boogie Bounce, Zumba, Detox Party gibi pop up etkinlikler de gerçekleşecek.

Reformist mutfağında ise ziyaretçiler 19 ve 20 Mayıs’ta sağlıklı reçeteleri ve yepyeni lezzetleri keşfedecekler.

