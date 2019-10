Rock Off'a hazır mısınız?

Bu yıl ikinci kez rock ve metal müzikseverleri buluşturan Rock Off, Freebird Agency ve Pozitif Live işbirliği ile rock ve metal müzikseverleri 1 – 2 Ağustos’ta kamp yapma imkanı ile Life Park’a bekliyor. İki gün boyunca rock ve heavy metalin dev isimlerini ağırlayacak Rock Off’ta akustik konserler, söyleşiler ve imza seansları da Dragon’s Den çadırında gerçekleşecek.

Festival alanında yer alacak Dragon’s Den çadırında Doğu Yücel ile çeşitli söyleşiler, Mesut Süre’den Rock Off’a özel stand up gösterisi, akustik performanslar, Kaan Kural ile Sepettopu Sohbetleri gerçekleştirilecek. Anneke van Giersbergen, Murat İlkan ve Metin Türkcan’ın akustik performans sergileyeceği Dragon’s Den’de, rock ve heavy metal severler festivalde sahne alacak grupların imza seanslarına da katılabilecek. Dragon’s Den detaylı programı festival sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Korn, Apocalyptica, Gojira, Soulfly, Murat İlkan, Black Tooth gibi isimlerin iki gün boyunca sahnede olacağı Rock Off’un biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri ve Biletix Çağrı Merkezi üzerinden alınabiliyor. Sınırlı sayıdaki, ayakta tek günlük, kombine ve kamp biletleri için avantajlı dönemin devam ettiği Rock Off, geçen sene olduğu gibi bu sene de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edecek. Rock Off için alınan her biletin 5 TL’si bu yıl bir dernek aracılığıyla hayvan barınaklarına bağışlanacak.