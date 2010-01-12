Rock'n Dark yeni yıldızını arıyor!

Rock’n Dark Müzik Yarışması 2010 yılı Çanakkale elemeleri maNga ve geçen yılın birincisi Gizli Özne’nin katılımıyla 16 Ocak Cumartesi günü Çanakkale Hedon’da gerçekleşecek.

Amatör müzisyenleri Rock dünyasına kazandırmak amacıyla Efes Dark tarafından düzenlenen Rock’n Dark Müzik Yarışması Çanakkale elemeleri Klişe, Mr Goodtrips ve Pop-Art gruplarının heyecanlı çekişmesine sahne olacak. Hedon’da gerçekleşecek yarışmadan galip ayrılan grup, İstanbul’da gerçekleşecek finale katılmaya hak kazanacak.

Bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Rock’n Dark Çanakkale’de maNga’nın sahne performansı ile Çanakkaleli rock müzik severlere muhteşem bir gece yaşatacak. maNga öncesi geçen yılın birincisi Antalyalı Gizli Özne grubu da sahne alacak.

2008 yılında ikinci kez düzenlenen Rock’n Dark Müzik Yarışması’nda ipi göğüsleyen Çanakkaleli ‘Batı Yakası’ grubunun albümü geçen yıl raflarda yerini aldı.

Rock’n Dark’ın, 2010 yılındaki müzik dolu serüveni Çanakkale’den sonra Eskişehir, Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul ile devam edecek ve Mersin’de son bulacak. Bölgelerinde yapılan elemelerde birinci olacak amatör rockçılar, nisan ayında İstanbul’da gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Rock’n Dark treni bu sene yeniliklerle hareket ediyor

Türkiye genelinde 9 ayrı bölgede gerçekleşecek yarışma sonunda geçtiğimiz yıllardan farklı olarak en iyi grup, en iyi erkek vokal, en iyi kadın vokal ve en iyi sahne performansı seçilecek.

Yarışma sonucunda seçilen ‘en iyi grup’a hem single kaydı gerçekleşecek hem de çekilen klipleri MTV’de yayınlanacak. En iyi grup ayrıca yurtdışında gerçekleşecek festivalde sahne alma şansını yakalayacak.

Bu sene ilk defa seçilecek ‘en iyi erkek vokal’, ‘en iyi kadın vokal’ ve ‘en iyi sahne performansı’ kategorilerinde ödül alan yarışmacılar da yurtdışında yapılan bir festivale konuk olarak katılabilecekler.

‘dan üyelerine inanılmaz fırsat

Efes Dark tarafından düzenlenen ve amatör rock gruplarına seslerini duyurma şansının yanısıra Türk Rock müziğine yeni soluklar kazandıran Rock’n Dark Müzik Yarışması’nı izlemek isteyen rockseverler üye olarak biletlere yüzde 30’a varan indirimlerle sahip olacaklar.

Creative Talent Promotions (CTP) organizasyonuyla gerçekleşen Rock’n Dark Müzik Yarışması kapsamında genç müzisyenlerin heyecan dolu mücadelesi, emreaydın, Hayko Cepkin, maNga ve Gripin gibi Türkiye’nin önemli rock müzik sanatçılarının ve gruplarının performanslarıyla renklenecek.

Yarışma Programı

16 Ocak Cumartesi Çanakkale, Hedon

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

19 Şubat Cuma Eskişehir, 222 Park

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

27 Şubat Cumartesi Bursa, Suare

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

6 Mart Cumartesi İzmir, Noxx

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

13 Mart Cumartesi Antalya, Talya

Üyeler 20 TL, normal 30 TL

18 Mart Perşembe İstanbul, Balans

Üyeler 25 TL, normal 35 TL

10 Nisan Cumartesi Mersin, Armada

Üyeler 15 TL, normal 20 TL

30 Nisan Cuma İstanbul, Refresh The Venue

Üyeler 25 TL, normal 35 TL