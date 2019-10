Roots Music Festival 13-14 Eylül'de Fethiye'de

Gelenekselleşmesi planlanan bu 2 günlük müzik ziyafeti boyunca Tatavla Keyfi, Kırıka, Burhan Öçal & Trakya All Stars, Kuan, Hüsnü Şenlendirci ve Fuat Saka gibi kendilerine has tarzlarıyla dikkat çeken sanatçı ve gruplar sahne alacak.



3000 yıllık yaşanmışlığın beşiği, halen köy kimliğinin yoğun olarak hissedildiği büyülü bir vadide bulunan Kayaköy, ülkemizin en gizli saklı kalmış yerlerinden biri. Festival aynı zamanda, kendine has tarihi dokuya sahip bu ayrıcalıklı yeri de keşfetmeniz için bir sebep olabilir. Roots Music Festival, ruha gıda olmanın yanında özel yiyecek-içecek alternatifleri ile damak tadına da fazlasıyla hitap ederek müzikseverleri her anlamda doyuracak nitelikte olacak.



Etkinliklerin iptal edildiği müziğe ve morale olabildiğince ihtiyacımız olan bir dönemde, taptaze bir müzik ziyafeti sunacak olan Roots Music Festival, Kayaköy'ün tarifi zor atmosferine iki günlüğüne evrensel bir fon müziği oluşturarak hepimize ilaç gibi gelecek.



Bilet satış:

Kayaköy'de; Roots, Cinbal ve Kayaköy Sanat Kampı,

Fethiye'de; Deep Blue, Agora, El Camino,

Ölüdeniz'de;Help

Çalış'da Cafe Bahane'de 2 Eylül tarihinden itibaren satışa sunulacaktır.

Bilet fiyatları:

Tek gün 75 tl

Kombine: 120 tl

Kamplı kombine: 170 tl