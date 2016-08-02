Runfire Cappadocia tamamlandı

Kapadokya’nın mistik ve büyüleyici vadileri ile Tuz Gölü’nün sonsuz beyazlığında 23-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ultra Maraton, Dicovery 6G, Discovery 4G, RFC Zor1Gün, Kurumsal Yarışlar, RFC 20K ve halk koşusu olmak üzere 7 kategoride gerçekleşen “Runfire Cappadocia” doğa ve spor tutkunlarının sınırlarını oldukça zorladı. Uluslararası boyutta gerçekleşen, 6 etapta toplam 260 km’lik parkuru ile en büyük outdoor spor organizasyonu olma özelliği taşıyan “Runfire Cappadocia”, Uçhisar'dan başlayıp, Güvercinlik Vadisi, Damsa Barajı, Yüksek Kilise, Güzelyurt, Ihlara Vadisi, Hasan Dağı ve Tuz Gölü üzerinden geçtikten sonra Çavuşin, Ürgüp ve Göreme vadilerinden geçip tekrar Uçhisar'da son buldu. Organizasyon hakkında daha detaylı bilgi için Runfirecappadocia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.



7 kategoride gerçekleşen “Runfire Cappadocia”nın yarış sonuçları:

Ultra Maraton Erkekler ilk 3

1.Utkuer Yaşar : 29:10:16

2.Faisal Al-Nakib : 31:23:22

3.Özgür Tetik : 31:51:43

Ultra Maraton Kadın

1.Erica Terblanche 30:38:57

Discovery 6G Erkekler ilk 3

• Göksen Çınar 11:50:53

• Hüseyin Kaymaz 12:08:52

• Emre Öztuna 12:11:46

Discovery 6G Kadınlar ilk 3

• Ruby Altmann 12:54:16

• Seda Nur Çelik 13:11:35

• Tuğba Tetik 14:44:57

Discovery 4G Erkekler ilk 3

• Mustafa Çınar 06:08:54

• Murat Erkale 06:09:37

• Mustafa Yenen 07:23:07

Discovery 4G Kadınlar ilk 3

• Özlem Garcia Jimenez 07:54:39

• Bade Tomruk 08:34:34

• Merve Ülker 08:46:24

Kurumsal yarışlar

• AKUT Team 08:28:09

• Do Koşu Team 09:06:05

• Argos Team 09:46:25

RFC 20K Kadınlar ilk 3

• Aysun Özen

• Esra İnal

• Rachel Overington

RFC 20K Erkekler ilk 3

• Ekrem Kaya 02:11:47

• Gökmen Orhan 02:21:18

• Hüseyin Çopur 02:33:40

Zor1Gün Erkekler

• Thomas Eller 14:53:30

• Hikmet Rende 20:56:55

Zor1Gün Kadınlar

• Bakiye Duran 28:14:26

Halk Koşusu ilk 3

• Bünyamin Güzel 00:15:07

• Samet Ağıllı 00:15:29

• Görkem Özcan 00:18:36