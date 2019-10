Sónar Istanbul’un proğramı belli oldu

Sónar Istanbul elektronik müziğin başarılı isimlerini ağırlayacak: Moderat, Roisin Murphy, Nina Kraviz, Floating Points, Clark, HVOB, Kode9, Prins Thomas, Nosaj Thing, Matias Aguayo, HONNE, Cola&Jimmu ve daha fazlası...

Sónar Istanbul’un iki güne yayılan müzik programı, elektronik müzik dünyasında her biri kendi alanında başarıya ulaşmış değerli gruplarını ve prodüktörlerini konuk edecek.

Deneysel sesler ve zengin multimedya şovları: Moderat

Geçtiğimiz Nisan ayında yılın en iyi elektronik müzik albümleri arasında gösterilen “III” isimli albümlerini kendi plak şirketleri Monkeytown Music üzerinden yayımlayan grup, geride kalan zamanda birçok önemli festivalde sahne aldı. Kasım ayında Zorlu PSM sahnesine konuk olan ve biletleri günler öncesinden tükenen müzik grubu Moderat (Live), deneysel seslerle örülü zengin multimedya şovları ile bu sefer Sónar İstanbul kapsamında performans sergileyecek.



Art pop’un kraliçesi: Roisin Murphy

Yaklaşık beş yıllık uzun bir aranın ardından 2014'ten bu yana kariyerini daha da aktifleştiren Roisin Murphy, sırasıyla Mi Senti EP'si (2014) ile Hairless Toys (2015) ve bu yıl yayınladığı Take Her Up To Monto albümü ile yeniden müzik sahnesinin konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Dönemsel kostümlerle ve dansçılarla desteklediği etkileyici sahne şovu ile Roisin Murphy, Sónar Istanbul’un özel konuklarından biri olacak.

Global tekno elçisi: Nina Kraviz

Sibirya doğumlu şarkıcı, prodüktör, söz yazarı ve DJ olarak tanınan Nina Kraviz, plak tutkusu ve kendine özgü elektronik müzik anlayışı ile Sónar Istanbul’un önemli konuklarından biri olacak. Set başındaki benzersiz duruşunu özgün seslerden oluşan müziği ile birleştiren Nina Kraviz, 2014 yılında kendi plak şirketi ???? (Trip)’i kurdu.

Kraviz, gelecek yıl farklı estetik anlayışının öne çıkacağı yeni ve klasik sanatçıları barındıran farklı yapıda bir plak şirketi yaratmaya hazırlanıyor. Londra’nın ünlü gece kulübü fabric’in mix serisine dahil olan Nina Kraviz’in “fabric 91” isimli seti kısa sürede bir klasikler arasında yerini aldı.

Yaptığı işe duyduğu daimi açlık ve elektronik müzik arşivindeki derin araştırmaları, Nina Kraviz’in her daim benzersiz ve sürprizlerle dolu setler yaratmasına olanak sağlıyor. Bu da Sónar Istanbul’da performans sergileyecek Kraviz’i dünyanın en çok talep edilen DJ’lerinden biri haline getiriyor.

Bas müzikten, elektro-pop’a uzanan bir program

Elektronik müzik başlığı altında her biri kendi sesleri ile iz bırakmış yetenekli prodüktör ve grupları ağırlayacak Sónar Istanbul’un programındaki diğer isimler ise; house, soul, hip hop ve cazı kusursuzca harmanlayan İngiliz prodüktör Floating Points, prestijli plak şirketi WARP Records’un öne çıkan figürlerinden biri olan Clark, elektro-pop’u tekno ile birleştiren müziği ile HVOB, ikonik dubstep prodüktörü ve Hyperdub’ın kurucusu Kode9, Kuzey’den gelen eklektik seslerin sorumlusu Prins Thomas, hip-hop ve elektronik müziği buluşturan başarılı müzisyen Nosaj Thing, tekno sahnesinin modern yüzü Matias Aguayo, estetik müzik zevkleri ile elektro soul ikilisi HONNE, ünlü caz müzisyenleri Jimi Tenor ve Nicole Willis’in deep house projesi Cola&Jimmu olacak. 24-25 Mart’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek Sónar Istanbul programının yeni isimleri açıklanmaya devam edecek.