Silüet Salonu'nda, sizleri 5 Nisan Perşembe günü saat 19:00'da, Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nun ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun Yüksek Himayelerinde gerçekleşecek “Uniting Cultures with Peace as a Musical Message”adlı Teema konserine davet etmekten memnuniyet duyarız. Sadece bu konser için Hollanda, Fas gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek sanatçılar sahnemizi onurlandıracaklardır.

Teema

Teema, dünya müziğini icra eden caz sanatçısıdır. Fas kökenli olan Teema, Hollanda, Fas ve Portekiz’de yaşadı. Bugün ise evi gibi hissetiği Türkiye’ye, İstanbul’a demir atmıştır.

11 yaşında gelecekte sanatçı olacağını belli eden Teema, Amsterdam’daki Müzik Okuluna kabul edilir. O dönem, doğu müziklerine daha yakın olan farklı müziklerden ilham amayı seçer. Hedefi, müzik vizyonunu zenginleştirmek ve Arap, Doğulu, Faslı titreşimlerin diğer ritimlerle birleşmesiyle, geniş bir bakış açısına sahip olmaktır.

İlk albümünde, bu kültürel müzikal unsurları kullanmak onun için doğal bir çalışma oldu. Albüme “EastWest” adını vermesi, bizlere hangi müzikleri seslendirdiğini tanımlamaktadır. Batı ve Doğu’nun müzik birleşmesi… Bu albümü, Amsterdam’da, Hollanda, Bulgaristan, İspanya, Slovenya ve Türkiye’den gelen müzisyenlerle yapmıştır.

Albümde, Teema, Filistinli-Amerikalı merhum şair Mahmoud Darwish’in ünlü şiirini ele alarak “Bülbülüm Altın Kafeste” adlı Türk şarkısını Arapça seslendirmiştir.“Bitishbah Istanbul” (İstanbul’a benziyorsunuz) adlı şarkı için, Türkiye’de yaşayan ünlü Suriyeli şair Mahmoud Altaweel ile çalışmıştır. Bu şarkıya ünlü Türk klarinetçi Hüsnü Şenlendirici de katkıda bulunmuştur. Teema, 500 yıllık bir Arap şiirinden yola çıkarak, büyük Fransız besteci ve piyanist Erik Satie’nin müziğini de seslendirmiştir.



Teema, büyülü sesiyle seyircilere müzikal bir şölen vaad etmektedir.

5 Nisan gecesi bu muhteşem gösteriyi sakın kaçırmayın!

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Siluet Salonu

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiş ve bu doğrultuda 2016 yılında tiyatro salonunu yenilemiştir. Yeni salonumuz 'Silüet' adı altında önemli konserlere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak şekilde profesyonel ses ve ışık sistemleriyle donatılarak yenilenmiştir.

2016 yılından bu yana Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily gibi ses getiren konserlere, 15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve Akbank Jaz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır. Silüet Salonu, her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve uluslararası etkinlikleri ağırlamaya devam edecektir.

Saint Benoît Fransız Lisesi Hakkında

Saint Benoît Lisesi, 1783 yılından bu yana, insani değerleri ön planda tutan yaklaşımıyla eğitime hizmet görevini sürdürmektedir.



235 yıldır, nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim kurumu kimliğinden ödün vermeden, Türk Gençliği’ne en iyi eğitimi vermeyi hedefleyen Lise, ‘’öğrencinin eğitici projelerin merkezinde’’ olmasını sağlayan bir anlayışı benimsemektedir. Kurum projesinin temeli, gerek insani boyutta, gerekse profesyonel alanda başarıya ulaşmış bireyleri topluma kazandırmaktır.