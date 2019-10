Salon'da hafta sonu

Stornoway & Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Şubat Cuma Salon Sahnesinde

İngilitere çıkışlı bir alternatif indie-folk grubu olan Stornoway, şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Biran Briggs, klavyede Jon Ouin, basta Oli Steadman ve davulda kardeşi Rob Steadman’dan oluşuyor. İlk albümleri Beachcomber's Windowsill 2010'da piyasaya süren grup, aynı yıl Womad Charlton Park ve Glastonbury gibi önemli festivallerde de sahneye çıktı. İkinci albümleri Tales from Terra Firma (2013) ile dinleyici kitlelerini iyice genişleten Stornoway, geçtiğimiz Eylül'de ise You Don't Know Anything adlı bir mini-albüm hazırladıklarını hayranlarına duyurdu. Cuma gecesinin bir diğer grubu, kötü geçen kışlara karşı bir tepki olarak kurulan Yüzyüzeyken Konuşuruz olacak. Şarkılarını canlı performans olarak kaydedip videolarını sosyal medyada paylaştıktan sonra internet üzerinde hızla yayılan grup, kısa zamanda kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi edindi ve internet ortamıyla sınırlı kalmayıp Birkaç Yıl Sonra Utanılacak Şarkılar adlı bir EP de yayınladı. İlk albümleri Evdekilere Selam ise Eylül 2013'te dinleyicilerle buluştu.

Yalın gitar melodileri ve alçakgönüllü akustik şarkıların eşlik edeceği gecede hayranlarıyla buluşacak olan iki grup Stornoway ve Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Şubat Cuma akşamı saat 21.30’da, Salon’da olacak. Etkinliğin biletleri 30 TL (Ayakta) ve 20 TL (Öğrenci) üzerinden temin edilebilir.

Deneysel Müziğin Sesi Rebel Moves, 8 Şubat Cumartesi Gecesi Salon’da

Kuruldukları 2000 yılından günümüze, doğaçlama müzikleriyle adlarından sıkça söz ettiren Rebel Moves, 8 Şubat Cumartesi gecesi Salon’un konuğu oluyor. Albümlerini sahnede yaptıkları doğaçlamardan yola çıkarak kaydeden grup, 2003’te piyasaya sürdükleri French Fries Ala Turca ile 2005 yılındaki Are You Satisfied? albümleriyle uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rebel Moves, yine 2013’te yayımlanan yeni albümleri Kimileri Bir İleri ile yeni şarkılarının yanında, adını v2.013 verdikleri yeni sahne şovlarıyla da izleyicilerle buluştu.

Özel hazırlanmış albüm, görsel ışık ve sahne tasarımları ile Rebel Moves, 8 Şubat Cumartesi akşamı, 22.30’da Salon İKSV’de hayranlarıyla yeniden buluşuyor. Konser biletleri 30 TL (Ayakta) ve 20 TL (Öğrenci) üzerinden temin edilebilir.

Biletler Nerede?: Salon etkinliklerinin biletleri Biletix satış kanalları ve ana gişe İKSV’den temin edilebilir. Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle alabilir. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerli. Ana gişe İKSV pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık.