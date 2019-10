Salvador Dali, çocuklara ilham verecek

İstinyePark çocuk ziyaretçilerini her zaman olduğu gibi unutmuyor ve bu kez çocukların ‘sanatçı ruhlarını beslemek’ için bir projeye imza atıyor. İstinyePark’ta Ocak ayında başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek ve her ay bir sanatçının eserlerinden ilham alacak ‘Güzel Sanatlar Parkı’nda çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirdikleri unutulmaz saatler yaşayacak. ‘Güzel Sanatlar Parkı’nda 24-25 Ocak’ta gerçekleşecek olan Picasso atölyesinin ardından, Şubat ayında Salvador Dali’nin gerçeküstü eserlerinden ilham alan atölye çalışmaları, sanatçı ruhlu çocuklarla buluşacak.



Çocuklar için eğlenceli olduğu kadar öğretici pek çok etkinliğe imza atan İstinyePark’ta, Ocak ayından Haziran ayına kadar devam edecek olan ‘Güzel Sanatlar Parkı’, ruhundaki sanatçıyı ortaya çıkarmak isteyen tüm çocuklara açık olacak. Öğrenmeye, yaratma ve yeni fikir üretme esasına dayanan ve sanatçı Özge Enginöz’ün danışmanlığıyla gerçekleşen atölye çalışmaları, ‘Yaratıcı Saatler’ ve ‘Büyük Sanatçılar’ başlıkları altında her ayın 2 haftasonu dönüşümlü olarak yapılacak. Çocuklara yaratıcı ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını açacak atölye çalışmalarından bazıları ise; Picasso Atölyesi, Bardak Heykeller, Dali Atölyesi, Hayvan Maskeleri, Klimt Atölyesi, Van Gogh Atölyesi, Canavar Heykeller, Matisse Atölyesi, Spin Painting, Geri Dönüşüm Plastik Kapak Tablosu.



Her ay bir sanatçının çalışmalarından ilham alınarak yapılacak olan ‘Büyük Sanatçılar’ atölye çalışmaları, çocuklara eğlenceli ve yaratıcı saatler vadediyor. 24-25 Ocak tarihlerinde Picasso’nun eserlerinden ilham alınarak yapılacak olan atölye çalışmasında çocuklar, sanatçının kariyerinin başlangıcında yaptığı maskelerden esinlenerek; yüzün farklı açılarını aynı anda kullanan ve geometrik şekillerle yaratılan maskeler yapacaklar.

Afrika maskelerindeki vücut ve suratların deformasyonu, yüzlerin yassı ve geometrik biçimlerinden yola çıkarak yapılan maskeleri baz alan atölye çalışmasında çocuklar; hayal güçlerini kullanarak rengarenk suratlar, üçgen burunlar, kare gözler tasarlayacak ve ‘Her çocuk bir sanatçıdır’ diyen Picasso’yu yeniden keşfedecekler!



Düşler ve Hayaller, Çocukların Tuvallerinde buluşuyor



Şubat ayındaki ‘Büyük Sanatçılar’ atölyesinde, eserleriyle çocuklara ilham verecek sanatçı ise ünlü ressam Salvador Dali olacak. Atölyeleri çalışmalarına katılan çocuklar, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından, sürrealizm akımının temsilcisi Dali’den esinlenerek kendi gerçeküstü kolajlarını yaratacaklar. Esin kaynağı düşler ve hayaller olan yapıtlarında, düşle gerçeği ayırmanın neredeyse olanaksız olduğu Dali’nin bu şasırtıcı ve tuhaf resimleri, çocukların dünyayı yaratıcı bir gözle görmeleri için ilham kaynağı olacak.