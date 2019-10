Sanatçılardan yarı şaka yarı ciddi eylem…

Bimeras Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, disiplinlerarası sanat festivali iDANS Uluslararası Çağdaş Dans ve Performans Festivali, konsepti ve yönetimi Japon Sanatçı Michikazu Matsune tarafından yapılan Evet ve Hayır (Yes and No) adını taşıyan ilginç bir performansa imza atıyor. Sanatçılar, Beyoğlu’ndaki Galatasaray Lisesi’nin önünde, eylem performansında komik sloganlar eşliğinde, İstiklal Caddesi’ndeki halkla birlikte gerçekleştirecek.

Yarı şaka şarı ciddi miting

Japon sanatçı Michikazu Matsune tarafından tasarlanan ‘Evet ve Hayır’ (Yes and No), İstanbul’da yaşayan farklı grupların katılımıyla oluşturulan, kent sokaklarını mesken tutan, kişisel olanın siyasileştiği siyasetin kişiselleştirildiği yarı şaka yarı ciddi bir miting.

Harekete geçme vakti! Evet ve Hayır, farklı bildiriler taşıyan bir grup insan tarafından gerçekleştirilen bir gösteridir. Gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, ölme eylemi ve dans etmek gibi hareket ifadelerinden esinlenen bir grup insan kamusal alanda kendilerine yer aramaktadır. Her katılımcı şahsen önemli bulduğu ve “Şuna Evet” ve “Buna Hayır” biçiminde formüle edilmiş pankartlar taşımaktadır.

Hem ciddi bir kararlılık hem de şiirsel bir mizah ile yoğrulan ifadeler politik olandan politika dışına ve özel konulara kadar çeşitlenmektedir. Alışılmış gösterilerden farklı olarak, bu grup kendi içinde farklı hatta çekişmeli ifadeler taşıyabilir. Evet ve Hayır bir hareket, kentsel alanlarda gerçekleşen bir grup koreografisi ve zihinsel alanlarımızda topografik bir harita çalışmasıdır.

Bimeras Kültür Vakfı

Konu : Michikazu Matsune - ‘Evet ve Hayır’ (Yes and No)

Tarih : 02 Ekim 2010 CUMARTESİ – YARIN

03 Ekim 2010 PAZAR

Saat : 12.00

Yer : Galatasaray Lisesi önü – Beyoğlu - Taksim