Sanatçıların eğlencesi Ritim Galata'da

Ritim Galata istanbul'un en gözde semti olan Beyoğlu Galata'da en ünlü modacıların da bulunduğu Galata Kulesi'nin karşısındadır.

Tarihi binanın girişinde sabah kahvaltı ile başlayıp kapanışa kadar açık mutfağı ile sizleri ağırlamak için bekliyorlar. Reklamcı, fotoğrafçı, sanatçı, yönetmen ve yazarların sık sık uğrayıp zaman geçirdiği mekan yemekleri ve özelliklede müzikleri ile çok gündemde olan bir huzurlu kaçamak.

Beyoğlu ve çevresindeki, çeşitli klüp ve barlarda sahne alan müzisyelerin ve diğer sanatçıların uğrak mekanlarından olan Ritm Galata, hemen yanındaki Kule ile bütünleşerek ziyaretçilerine tarihin dokusunda yeni lezzetler ve huzur dolu bir ortam sunuyor.

Tarihi mekana lezzet yolculuğu!

Geçmişin nefesini içinize çekebileceğiniz bu tarih kokan mekanda leziz yemeklerin tadına bakabilir, kaliteli müziği ile eğlenceye doyabilirsiniz.

Uzun yıllar boyunca rıhtımıyla ülkenin dışa açılan bir kapı olmuş Galata'nın manzarasıyla birleşen Ritim Galata'da en çok tercih edilen atıştırmalıklar karides tempura ,ev yapımı patates kızartması, zar böreği,bendil börek;ana yemeklerde ise pazı dolma ,chili soslu tavuk, çentik kebap, şarap soslu deniz levreği...

Kokteylerde ise özellikle daimi ziyaretçilerin favorisi votka satsuma, espresso martini, carpirinha, mevsimlere göre hazırlanan meyveli kokteyler-özellikle son zamanlarda en çok tercih edilen narlı mojito...