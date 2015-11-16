Satrançta Millilerin Avrupa heyecanı

12 Kasım’da başlayan Avrupa Takımlar Şampiyonası 22 Kasım’a kadar devam edecek. Dördüncü turun oynanacağı şampiyonada usta sporcularımız iyi bir performans sergiliyor. “Satrancın Mozart”ı olarak tanımlanan Magnus Carlsen ise şampiyonada Norveç için yarışıyor.

Satranç Avrupa Takımlar Şampiyonası, Türkiye’nin de dahil olduğu toplam 35 ülkeden sporcuların katılımı ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik’de devam ediyor. Şampiyonada genel kategoride 35 ülkeden 36 takım ve 178 sporcu, kadınlar kategorisinde ise 30 ülkeden 30 takım ve 146 sporcu mücadele ediyor.

12 Kasım’da başlayan ve dördüncü tura gelinen şampiyonada ülkemizi genel kategoride; GM(Büyük Usta) Dragan Solak, GM Alexander Ipatov, GM Mustafa Yılmaz, GM Barış Esen, GM Emre Can, kadınlar kategorisinde ise WIM(Bayan Uluslararası Usta) Ekaterina Atalık, WGM(Kadın Büyük Usta) Betül Cemre Yıldız, WGM Kübra Öztürk, WIM Khayala Isgandarova ve Zehra Topel temsil ediyor.

1972’de Sovyetler Birliği’nden Boris Spassky ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Bobby Fischer arasında yapılan ve “Yüzyılın Maçı” adıyla hatırlanan karşılaşmadan beri İzlanda’da gerçekleşecek en büyük satranç organizasyonu niteliğini taşıyan şampiyonada “Satrancın Mozart’ı” lakabıyla anılan Dünya Şampiyonu Norveç’li “Büyük Usta” Magnus Carlsen gibi çok sayıda usta satranç oyuncusu yarışıyor.

MİLLILERİMİZİN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Birinci turda kadınlar kategorisinde ev sahibi İzlanda ile karşılaşan millilerimiz 3 puan almayı başardı. Genel kategoride ise dünya sıralamasının tepesinde bulunan ancak son üç Avrupa Takımlar Şampiyonası’nı kazanma başarısı gösteremeyen Rus Milli Takımı ile yarışan millilerimiz iki beraberlik, iki maç kaybı yaşadı.

İkinci turda genel kategoride Belçika ile oynayan millilerimiz rakibine karşı 3,5-0,5 bir skor elde etti. Kadınlar kategorisinde Gürcistan’la karşılaşan millilerimizden Betül Cemre Yıldız rakibini yenerken, Kübra Öztürk berabere kaldı. Ekaterina Atalık, Khayala Isgandarova ise ikinci turda iyi mücadele etmelerine rağmen maçı kaybettiler.

Satranç millilerimiz, üçüncü turda genel kategoride karşılaştıkları İzlanda’yı 3-1 yenerken, kadınlar kategorisinde şampiyonanın güçlü takımlarından Ermenistan ile berabere kaldı. Magnus Carlsen’in Ermenistan takımından Aronian ile mücadelesinden puansız ayrılması ise üçüncü turun sürprizleri arasında yer aldı.

Millilerimiz dördüncü turda genel kategoride şampiyonanın iddialı takımlarından Azerbaycan ile karşılaşırken, kadın sporcularımız ise Hollanda ile oynayacak. Dokuz tur üzerinden gerçekleşen şampiyona 22 Kasım’a kadar sürecek.