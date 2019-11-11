Sattas Reggea Band Tamirane Akasya sahnesinde!

Reggea müziğini kendine has tarzıyla buluşturan ve geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan grup, Bob Marley, The Wailers ve Count Ossie gibi birçok ismin parçalarına repertuvarında yer veren Sattas Reggea Band, İngilizce ve Türkçe müzik yapmanın yanı sıra sahnede kendi parçalarına da yer veren bir grup olma özelliğini koruyor.

Dünya mutfağından lezzetleri ve nitelikli sahne programı ile Anadolu yakasında Akasya içerisinde, Zuhal Müzik işbirliği ile keyif dolu deneyim alanında, Avrupa yakasında ise Uniq İstanbul içerisinde üç tarafı ormanlarla çevrili mekanında, sizleri ağırlayan Tamirane, iyi müzik ve iyi yemek ile ruhları tamir etmeye devam ediyor.

30 Kasım Cumartesi günü Anadolu Yakası'nda, Akasya Tamirane’de gerçekleşecek konser için kapılar 20.00’da açılacak. Konser ise 22.00’da başlayacak. Biletler Biletix’te!