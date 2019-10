Şehir böcekleri bu yaz da coşturacak!

29 Mayıs’ta başlayıp Eylül ortasına kadar düzenleyeceği, eventlerle doyasıya eğleneceksiniz…Bir an önce event tarihlerine bakın ve kimselere söz vermeyin!



Feraye Boat by Urban Bug da gerçekleşen etkinlikler cumartesi gecelerinin vazgeçilmez adresi olacak… Muhteşem yemekleri ve Selim Sesler, Ümit Besen ve Suzan Kardeş gibi isimlerin sahne performanslarıyla keyifli geceler sizleri bekliyor… Mentha Boat by Urban Bug etkinlikleri şehir böceklerini denize, müziğe ve eğlenceye doyuracak. Geçtiğimiz yılda adından sıkça söz ettiren Mentha Boat partileri 2010 yazında da konuşturmaya devam edecek. Sundaze by Urban Bug 2002 yılında olduğu gibi 2010 yazında da Pazar günlerinin bir eğlence klasiği olmaya devam edecek… Urban Bug 2010 Summer projesi, gerçekleştirilen eventlerin ardından Eylül ayında düzenlenecek olan özel parti ile sonlanacak.



FERAYE BOAT by URBAN BUG



Urban Bug, leziz menüsü ve kaliteli canlı müziğiyle anılan Beyoğlu’nun nezih meyhanesi Feraye’yi, 300 kişilik tekneyle İstanbul Boğazına taşıdı… Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında cumartesi geceleri belli aralıklarla gerçekleştirilecek etkinlikler için Ege ve Akdeniz mutfaklarından mezeler, kömür ızgarasında mevsim balıkları ve spesiyallerden oluşan bir menü seçildi. Doyasıya eğlenmek, eğlencenin tadına varmak için Feraye Boat by Urban Bug etkinliklerine katılmanız yeterli.



MENTHA BOAT by URBAN BUG



Şimdi vereceğimiz tarihleri bir kenara not edin!!! 13 Haziran, 4 Temmuz, 18 Temmuz ve 1 Ağustos Pazar İşte tam bu tarihlerde saat 10.00 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Mentha Boat by Urban Bug etkinliklerine davetlisiniz… Gelin 150 kişilik teknede özenle seçilmiş katılımcıların arasında yerinizi alın. Mentha Boat by Urban Bug etkinliklerinde İstanbul’un önde gelen Funk, Disco ve House DJ’leriyle müziğin çoşkusuna kendinizi kaptırın. Ayrıca tamamen doğal ürünlerden oluşan sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşamüstü atıştırmalıkların tadına varın. Belki hayalini bile kuramayacağınız günübirlik bir tatil yaşayın ve kendinizi tam da eğlencenin ortasında bulun.



SUNDAZE by URBAN BUG



Bir Urban Bug klasiği olan Sundaze by Urban Bug etkinliklerini bilmeyen yoktur. Yanlış okumuyorsunuz, göz yanılsaması hiç değil… Sundaze by Urban Bug etkinlikleri; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Pazar akşamüstleri 16.00’da Burc Beach’de yeniden hayat buluyor. Reggie, Latin, Funk ve House tarzındaki canlı müzik guruplarıyla festival tadında geçireceğiniz etkinlikte eğlencenin doruk noktasına ulaşacaksınız… Etkinliklere katılırken takıp takıştırmadan gelmek olmaz değilmi? Hiç üzülmeyin Urban Bug bu konuda da imdadınıza yetişiyor. Urban Bug’ın yeni markası Urban Fetish giyim ve takı kreasyonlarını da bu etkinliklerde tanıma fırsatınız olacak…