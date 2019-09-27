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27.09.2019 - 10:32 |

Selahattin Dönmez, Dünya Fitness Günü’ne özel fit tüyolarını Kahve Dünyası’nda Paylaştı!

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, 26 Eylül Dünya Fitness Günü’nde Kahve Dünyası Bebek mağazasında misafirlerini ağırladı. Hareketli şehir hayatı içerisinde doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Dönmez, sağlıklı ve fit kalmanın sırlarını paylaştı. Etkinliğe Deniz Akkaya’da katılarak fit lezzetlerin tadına baktı.

Selahattin Dönmez, Dünya Fitness Günü’ne özel fit tüyolarını Kahve Dünyası’nda Paylaştı!

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, 26 Eylül Dünya Fitness Günü’nde renkli ve leziz bir etkinliğe imza attı. Bu özel gün için Kahve Dünyası Bebek mağazasında misafirlerini ağırlayan Dönmez, sağlıklı ve fit bir yaşam için ipuçları verdi.

Selahattin Dönmez: Sağlıklı ve fit beslenme hayatımızın bir parçası olmalı

Şehir hayatının koşuşturması içinde doğru ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Selahattin Dönmez, “Sağlıklı ve aktif bir hayat sürmeyi, formumuza dikkat etmeyi kısa vadeli düşünmeyip yaşantımızın doğal bir parçası olarak gördüğümüzde fit gıdalara yönelmeye başlıyoruz. Doğal, el yapımı, şeker ilavesiz fit ürünleri tercih ederek müsliden brownie’ye, çikolatadan proteinli içeceklere kadar pek çok lezzeti beslenmemize katabiliriz” dedi.

Yüksek lifli, şeker ilavesiz Fit Lezzetler

Kahve Dünyası yetkilileri ise etkinlikte misafirlere ikram edilen ürünler hakkında bilgi verdi. Formuna dikkat eden, aktif bir yaşam sürmek isteyen tüketicilere günün her anına hitap eden farklı ürünler sunmayı amaçladıkları belirtilirken, “Fit Lezzetler tamamen doğal, koruyucu içermeyen, şeker ilavesiz ve el yapımı ürünlerden oluşuyor. Bu topraklarda yetişen yulaf, kepek gibi lif oranı yüksek ürünleri; dalından koparılmış meyveler, yemişler, çekirdekler ve tohumlarla zenginleştiriyoruz. Şeker yerine elma püresi veya hurma suyu kullanıyoruz. Böylece misafirlerimize hem leziz hem de yüksek lif, doğal protein ile birlikte vitamin ve mineraller içeren lezzetler sunuyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Dönmez’den misafirlerine özel tarif!

Selahattin Dönmez’in etkinlik esnasında meyve, kuruyemiş, sağlıklı tohum ve çekirdeklerle taze taze hazırladığı müsli ve granolalar davetlilerden tam not aldı. Dönmez’e sağlıklı ve fit yaşam hakkında sorularını yönelten davetliler ayrıca, Fit Lezzetler kategorisinde yer alan şeker ilavesiz beyaz ve bitter çikolatalı fit brownie, tam tane yulaf içeren poriç, domatesli kepekli fit poğaça, proteinli içecekler ve şeker ilavesiz el yapımı orijin tablet çikolataları da tatma imkânı buldu.

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