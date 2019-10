Aşk, buluşmalar, sevgililer, evlilik hakkında hep düşünülen ancak kolay kolay dile getirilemeyen gerçekleri eğlenceli bir dille anlatan ve geçtiğimiz sezon yeni prodüksiyonu ile Zorlu PSM’de izleyicisiyle buluşan Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş müzikalini çok seveceksiniz.

Seyircilerin kahkahalarıyla adeta eşlik ettiği oyunda genç ama tiyatro sahnesinde oldukça tecrübeli isimler yer alıyor. Adem Yılmaz, Begüm Günceler, Defne Koldaş, Anıl Altınöz, Ezgi Erol ve Mert Aydın’dan oluşan bu muhteşem kadro, Aralık ortasına kadar 7 oyun daha sergileyecek.

Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle, Mehmet Ergen ve Lerzan Pamir yönetmenliğinde sahneye konan ‘Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş’ müzikali; Jersey Boys, Cats, Notre Dame de Paris, Disney’den ‘Beauty and the Beast’ ve ‘The Phantom Of The Opera’ gibi, Broadway ve West End’de hasılat rekorları kırmış pek çok müzikali Türkiye’ye ilk defa getiren Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin bir prodüksiyonu...

Yaklaşık 20 yıldır birçok ülkeyi dolaşan ve Off-Broadway’de en uzun sahnelenen müzikal...

İzleyenlerin her sahnesinde kendisinden bir parça bulacağı‘Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş’; insanın varoluşundan bu yana süregelen, yer, zaman, durum değişse de bazı yönleri hiç değişmeyen kadın erkek ilişkilerini konu ediyor. Aşk, evlilik ve aileler hakkında gizliden gizliye hep düşünülen ancak bir türlü yüksek sesle dile getirilemeyen gerçekleri muzip diliyle seyircilerin önüne seren gösteri; Off Broadway’de en uzun süre oynanan müzikal olma unvanını taşıyor. Müzikal çok tanıdık, hayatın içinden karakterler barındırıyor.