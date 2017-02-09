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    HaberlerEtkinlikSerhat Kılıç'tan bol sürprizli performans...
    09.02.2017 - 18:22 |

    Serhat Kılıç'tan bol sürprizli performans...

    Serhat Kılıç Trump Kültür Merkezi'nde sevnlerine eğlence dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

    Serhat Kılıç'tan bol sürprizli performans...

    Yeni projesi "Çember" ile ekranlara dönmeye hazırlanan, aktör, yönetmen, televizyoncu ve eğitimci kimlikleriyle tanınan Serhat Kılıç, tutkusu olan müziği merkezine alan performansıyla, 18 Şubat Cumartesi gecesi, orkestrası eşliğinde Trump Kültür Merkezi’nde.

    Kendisinde İz Bırakan Şarkılar İle Serhat Kılıç Trump Kültür Merkezi Sahnesi'nde.

    Serhat Kılıç sizi kendi dünyasında bir yolculuğa davet ediyor, müzikli bir yolculuk bu. Her durakta onda iz bırakmış olan bir şarkı, duraklar arasında ise...

    Dinleyicileri bekleyen sürprizler. Sürpriz, onun sahnesinin olmazsa olmazı. Keyifli ve bol süprizlerle dolu performası ile Serhat Kılıç 18 Şubat Cumartesi, 20:30'da Trump Kültür Merkezi sahnesinde.

    Biletler Biletix'de.

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