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    HaberlerEtkinlikSession Victim Mini Müzikhol’de
    15.01.2013 - 16:00 |

    Session Victim Mini Müzikhol’de

    Tuborg Gold sponsorluğunda Session Victim 19 Ocak’taMini Müzikhol’de sahne alıyor

    Session Victim Mini Müzikhol’de

    2012 yılından beri Tuborg Gold sponsorluğunda Mini Müzikhol’de gerçekleşen DJ etkinlikleri bu sene yerini klasik DJ setlerinin önüne geçen canlı/yarı-canlı elektronik performans serisine bırakıyor. Serinin ilk etkinliği 2013 Alman ikili Session Victim.

    Dans müzik çevrelerinde canlı performansları ve remiksleriyle üne kavuşan, Berlin Loftus Hall, Boiler Room ve Londra Fabric gibi önemli mekanlarda sahne alan Alman ikili Session Victim, Matthias Reiling (Bas gitar) ve Hauke Freer'den (elektronik beat) oluşuyor.

    House müziği köklerine bağlı kalarak ve gerçek bir tutku ile bas gitar ve elektronik altyapılar kullanarak canlı icra eden ikili Wolf Music, Permanent Vacation ve ilk albümlerini yayınladıkları Delusions of Grandeur gibi kaliteli etiketleri takip eden Move D ve Rainer Trüby gibi DJ ve prodüktörler için aranan bir remiks ikilisi oldular.

    Session Victim Berlin'in dans müziği mabetlerinden Panorama Bar'da sergiledikleri performansın hemen ardından 19 Ocak 2013 Cumartesi günü farklı performanslarıyla Minimüzikhol'de olacak.

    Yer: Minimüzikhol

    Bilet fiyatı: 20TL

    Tarih: 19 Ocak 2013, Cumartesi

    Saat: 23:00 Shining Pears 01:30 Session Victim

    Adres: Cihangir Mh., Soğancı Sokak No:1, Beyoğlu

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