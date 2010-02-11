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    HaberlerEtkinlikSevgililer Günü'nü ilk siz kutlayın!
    11.02.2010 - 11:35 |

    Sevgililer Günü'nü ilk siz kutlayın!

    Elite World İstanbul Otel bünyesindeki Jazz Company, Sevgililer Günü’nü ilk kutlamak isteyenler için 13 Şubat Cumartesi gecesi Sevgililer Günü programı ile özel bir alternatif sunuyor.

    Sevgililer Günü'nü ilk siz kutlayın!

    Jazz Company’de Emin Fındıkoğlu Üçlüsü en güzel aşk şarkılarını o geceyi romantik ve unutulmaz geçirmek isteyenler ile paylaşıyor olacak.

    Şehrin merkezi Taksim’de romantik aşk şarkıları eşliğinde Sevgililer Günü’nü ilk kutlayan olmak isteyenler için Jazz Company’ e giriş ücretsiz. Akdeniz salatası, Viyana usulü et şnitzel, iki kadeh yerli içki, kahvenin dahil olduğu “Aşk Menüsü”’nün kişi başı fiyatı 50 TL.
    13 Şubat Cumartesi gecesi 22.00 ile 01.00 saatleri arasında romantik anlar geçirirken Jazz Company’nin hazırladığı ‘’Cheek To Cheek", "Blue Moon" gibi caz standartlarının isimlerinden oluşan kokteylleriyle de değişik tatlar keşfedebilirsiniz."

    Tarih: 13 Şubat Cumartesi
    Saat: 22:00 -01:00
    Yer: Jazz Company
    Giriş: Ücretsiz
    Adres: Elite World İstanbul Otel, Şehit Muhtar Cad. No: 42 Taksim, İstanbul
    Rezervasyon Tel: 0212 313 8383 (Dahili: 8246)

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