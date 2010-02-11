Sevgililer Günü'nü ilk siz kutlayın!

Jazz Company’de Emin Fındıkoğlu Üçlüsü en güzel aşk şarkılarını o geceyi romantik ve unutulmaz geçirmek isteyenler ile paylaşıyor olacak.

Şehrin merkezi Taksim’de romantik aşk şarkıları eşliğinde Sevgililer Günü’nü ilk kutlayan olmak isteyenler için Jazz Company’ e giriş ücretsiz. Akdeniz salatası, Viyana usulü et şnitzel, iki kadeh yerli içki, kahvenin dahil olduğu “Aşk Menüsü”’nün kişi başı fiyatı 50 TL.

13 Şubat Cumartesi gecesi 22.00 ile 01.00 saatleri arasında romantik anlar geçirirken Jazz Company’nin hazırladığı ‘’Cheek To Cheek", "Blue Moon" gibi caz standartlarının isimlerinden oluşan kokteylleriyle de değişik tatlar keşfedebilirsiniz."

Tarih: 13 Şubat Cumartesi

Saat: 22:00 -01:00

Yer: Jazz Company

Giriş: Ücretsiz

Adres: Elite World İstanbul Otel, Şehit Muhtar Cad. No: 42 Taksim, İstanbul

Rezervasyon Tel: 0212 313 8383 (Dahili: 8246)

