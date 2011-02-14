Sevgilisi olan var, olmayan var!

Vodaco Agency tarafından HepGece.com kişiye özel eğlence önerme altyapısı kullanılarak geliştirilen “Sevgilimle Nereye Gitsem” Facebook Aplikasyonu, Sevgililer Günü’nde kullanıcılarının karşısına, onlara en uygun etkinlikleri çıkarıyor.

Bütçeye, lokasyona ve etkinlik tarzına göre kullanıcılarının nasıl bir Sevgililer Günü etkinliği aradığını anlayan aplikasyon, mevcut etkinlikleri bu bilgilerle eşleştirerek en uygun seçenekleri belirliyor.

“Sevgilimle Nereye Gitsem” aplikasyonunun bir başka özelliği sevgilisi olmayanları da unutmaması ve Sevgililer Günü Haftası boyunca arkadaşlarla gidilebilecek diğer etkinlikleri yalnız kalplere önermesi.

“Sevgilimle Nereye Gitsem” aplikasyonuna http://www.facebook.com/sevgilimlenereyegitsem adresinden ulaşabilirsiniz.