Sevgiller Günü haftasında bu konserler kaçmaz!

Dünyanın en ünlü ve en başarılı pan flüt sanatçısı Zamfir; Bodrum, Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de vereceği konserlerde, farklı müzikal dünyalar arasında köprü kuran benzersiz repertuarını seslendirecek.

Pan flüt virtüözü Gheorghe Zamfir Türkiye turnesi kapsamında; 9 Şubat Perşembe akşamı Bodrum Marmara Koleji Konser Salonu’nda, 11 Şubat Cumartesi akşamı Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda, 12 Şubat Pazar akşamı İstanbul Kültür Üniversitesi Akın Güç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde, 13 Şubat Pazartesi akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM), 15 Şubat Çarşamba akşamı ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi AKM’de konserler verecek. Gheorghe Zamfir, farklı müzikal dünyalar arasında bir köprüye benzetilen repertuarında; çingene müziğine, ana vatanı Romanya’nın folkloruna duyduğu sevgiye her zaman yer verirken, bunları Puccini, Verdi, Mozart, Schubert gibi bestecilerin eserleriyle bir arada çalarak çok etkileyici performanslar sergiliyor.

200’den fazla albüme, 40 milyondan fazla albüm satışına, 90 altın ve platin albüm ödülünün yanı sıra sayısız ödüllere ve 5 kıtada gerçekleştirilen turnelere imza atan Gheorghe Zamfir; müzikteki rolü son derece küçük ve önemsiz olan bir enstrümanı, üflemeli çalgıların arasında çok önemli bir yere kavuşturarak, sahip olduğu sihri gözler önüne seriyor. Onlarca yıldır tüm dünyada bir ikon olarak kabul edilen, yaşayan efsane Gheorghe Zamfir; dünya basını ve dinleyicileri tarafından “Pan Flütün Kralı” gibi isimlerle anılırken, mitolojik tarifiyle “Tanrının Enstrümanını Yeniden Canlandıran Adam” olarak da onurlandırılıyor. 1960’lardan bu yana, dünyanın her yerinde konserler veren efsanevi pan flüt sanatçısı; Kuzey Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan Avustralya’ya her yerde kendisini seven ve müziğine ilgi duyan bir kitle buldu ve pan flütü her kültüre, her coğrafyaya sevdirdi.

Repertuarındaki çok yönlülük ve yaratıcılık, sanatçıya dünya çapında övgüler ve ödüller getirirken, Zamfir aynı zamanda Fransa’da “Chevalier des Arts et Lettres de France” ve “20. Yüzyılın En Popüler Besteci ve Sanatçısı” unvanlarına da layık görüldü. “Benim için en önemli olan şey yaratıcılıktır.” diyen sanatçı, film müziklerinde de büyük bir başarı yakaladı. Gheorghe Zamfir; “Once Upon a Time in America”, “The Karate Kid” gibi filmlerin müziklerine imza atarken, Quentin Tarantino’nun “Kill Bill Vol. 1” isimli filminde, James Last Ortchestra ile kaydedilen “The Lonely Shepherd” parçasıyla da büyük dikkat çekti.

Aynı zamanda sanatçının “Once Upon a Time in America” adlı parçası, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” isimli sevilen dizide sık sık Türk dinleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Radyo Voyage’ın medya sponsoru olarak destek verdiği Gheorghe Zamfir konserlerine ait biletler, Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.

Bilet Fiyatları: Tam 112,00 TL / Öğrenci 72,00 TL