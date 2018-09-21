Sezona enerjisi yüksek başlangıç

Nişantaşı’nda açıldığı günden beri semtin fark yaratan kültüründen ve enerjisinden aldığı ilhamı, seçkin keyiflere ve ayrıcalıklı deneyimlere dönüştüren “Glens İstanbul”, gece hayatına yepyeni bir boyut getiren partileri ile sezonun ritmini yükseltiyor.

Damaklarda iz bırakan İtalyan lezzetleriyle adından sıkça söz ettiren Glens İstanbul, aynı keyfi şimdi de kaliteli eğlence anlayışına taşıyor ve sezon boyunca İstanbul gecelerine yön verecek etkinliklerinin başlangıcını 21 Eylül Cuma ve 22 Eylül Cumartesi setinde ağırladığı ünlü DJ’ler ile yapıyor!

İyi yemek, iyi ambiyans ve iyi müziğin buluşma adresi olarak öne çıkan, kısa zamanda oldukça önemli bir müdavim kitlesine ulaşan Glens İstanbul, yeni sezonun müjdesini eğlence dünyasına kaliteli bir bakış açısı getiren partileriyle veriyor. İstanbul gece hayatına yön verecek partilerin ilkini 21 Eylül Cuma akşamı gerçekleştirecek olan Glens İstanbul, aynı gece her biri müzik dünyasında çarpıcı performanslara imza atan 4 DJ’i ağırlıyor; Doğuş Cihan, Cüneyt Çilingiroğlu, Mert Eser, Yaman S…

İstanbul gece hayatının en önemli DJ’lerinden Doğuş Cihan, eğlence hayatının müzik anlayışına yön veren, ritmi ve melodileri yüksek, deep house, tech house, progressive house performanslarıyla dans pistlerini hareketlendiren en çarpıcı isimlerden… Setleri ile dünden bugüne house müziğin en güzel örneklerini sunan ve eğlence severleri adeta keyifli bir müzik yolcuğuna çıkaran Cüneyt Çilingiroğlu, groovy, deep – tech vokal, perküsyon ritimli performansıyla dans pistlerine yön veriyor. Dünya çapında oldukça önemli bir dinleyici kitlesine sahip olan Mert Eser tribal, deep house melodilerinin yükseldiği ve adeta insanı hipnotize eden setleriyle gece hayatında fark yaratıyor. Canlı performansları kadar mixleri ve prodüksiyonları ile de adından söz ettiren Yaman S, neşeli ritimler ile insana huzur veren deep house melodilerini kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Cuma gecesi ağırladığı 4 ünlü DJ’in performansıyla İstanbul gecelerine sıkı bir giriş yapan Glens İstanbul, hiç ara vermeden şehrin ritmine yön vermeye 22 Eylül Cumartesi akşamı da devam ediyor. Sadece İstanbul gecelerinin değil, Türkiye’nin önde gelen beach partilerinin de vazgeçilmez ismi, eğlence severlerin yakından tanıdığı Kerem Önger, geçmişten günümüze en sevilen parçalara kattığı yorumları ve setlerindeki eğlenceli ritimleriyle Cumartesi akşamı Glens İstanbul’un neşesini arttıracak…

Günün her saatine uygun lezzet çeşitliliği, kaliteli servis anlayışı, fark yaratan ambiyansı ile İstanbul’un öne çıkan buluşma adreslerinden olan Glens İstanbul, yeni sezonu karşıladığı partileri ve “iyi müzik, iyi eğlence” yaklaşımıyla İstanbul gecelerine de yön veriyor!

