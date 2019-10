Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’den iftara özel lezzetler

Otelin ana restoranı olarak konumlandırılan The City Brasserie modern çizgilerle geleneksel tatları Ramazan’da sizlere özel olarak bir araya getiriyor. The City Brasserie’de sunulan açık büfeye Ramazan ayı boyunca her akşam fasıl grubu eşlik ediyor.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, Ramazan ayı boyunca kalabalık iftarlara da ev sahipliği yapıyor. 1084 metrekarelik kolonsuz, gün ışığı alan balo salonunun yanı sıra, kişi sayısına göre birçok salon alternatifine sahip Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, iftarda açık havayı tercih edecek büyük gruplar için ise yeşillikler içerisinde 1000 metrekarelik teras alanı sunuyor.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı lezzetlerin yanı sıra bir de kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında 10 kişi ve üzeri gruplar için yapılacak rezervasyonlarda özel indirimler sunuluyor.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’in lezzetli iftar menüleri Ramazan ayı boyunca 85 TL’den başlayan fiyatlarla…