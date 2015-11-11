Sıcak yağ masajı ile dinlenin

Sıcak havalardan soğuk havalara alışmaya çalışan bedenler, mevsim geçişlerinde daha fazla yorgun düşüyor. Vücudun dengesini korumak ve enerji akışını hızlandırmak için ise profesyonel masajlar oldukça etkili. Kış aylarında uzmanlar tarafından en çok önerilen masaj türü ise sıcak yağ masajı. Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi uzman ekibi, günlük yorgunlukların ve stresin insan üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri gidermeye yardımcı Ayurvedik sıcak yağ masajını misafirlerine öneriyor.

Sıcak Yağ Masajı, özel masaj terapileri ve kış bakımları içinde en çok ilgi gören masaj teknikleri arasındadır. Sıcak Ayurvedik yağ, yavaşça vücuda dökülerek yapılan bu geleneksel uygulama, vücudun enerji kanallarını açarken, kan dolaşımını da hızlandırıyor. Hem bedeni hem zihni dinlendiren sıcak yağ masajını denemek, keyifli bir ortamda huzur dolu zaman geçirmek isteyenlerin öncelikli adresi Qualitasspa Sağlıklı Yaşam Merkezi oluyor. 30 veya 90 dakikalık terapiler olarak uygulanan bu özel masaj, rahatlatıcı özelliği ile sizi tüm stresinizden arındırıyor.

*Ayurvedik: Hindistan'ın alt kıtasında ortaya çıkan antik bir sağlık sistemi.