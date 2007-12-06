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    HaberlerEtkinlikSihirle müziğin buluştuğu mekân
    06.12.2007 - 00:00 |

    Sihirle müziğin buluştuğu mekân

    İllüzyonist İlkay Özdemir’in açtığı Close-Up cafe bar, illüzyon gösterileri, sahne şovları ve müzik programlarıyla, farklı eğlenceler arayanların buluşma noktası oluyor.

    Üstelik haftanın farklı akşamlarından farklı gösteriler sunuyor. Her salı 22.00’de İlkay Özdemir, illüzyonist arkadaşlarıyla sıradışı bir şov yapıyor. Perşembeleri ise Close-up Geceleri var. 22.00’de başlayan programda yine sihir var. Cuma akşamları ise müziğe ayrılmış. Saat 23.00’te sahneye çıkan Göçebe Şarkılar müzisyenleri, hep göç halinde olmuş Romanya, Macaristan, Eski Yugoslavya çingenelerinden; Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yunanistan, Endülüs, Meksika, İtalya, Anadolu ve Trakya bölgeleriyle Sefarad ve Ermeni kültürlerinden kendi özgün dillerinde söyledikleri şarkılarla özel bir program sunuyorlar. (0212) 252 16 12

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