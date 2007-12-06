Sihirle müziğin buluştuğu mekân

Üstelik haftanın farklı akşamlarından farklı gösteriler sunuyor. Her salı 22.00’de İlkay Özdemir, illüzyonist arkadaşlarıyla sıradışı bir şov yapıyor. Perşembeleri ise Close-up Geceleri var. 22.00’de başlayan programda yine sihir var. Cuma akşamları ise müziğe ayrılmış. Saat 23.00’te sahneye çıkan Göçebe Şarkılar müzisyenleri, hep göç halinde olmuş Romanya, Macaristan, Eski Yugoslavya çingenelerinden; Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yunanistan, Endülüs, Meksika, İtalya, Anadolu ve Trakya bölgeleriyle Sefarad ve Ermeni kültürlerinden kendi özgün dillerinde söyledikleri şarkılarla özel bir program sunuyorlar. (0212) 252 16 12