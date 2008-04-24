'Şiir gibi’ bir festival

Barış Yıldırım

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Beyoğlu Şiir Festivali açılış töreni önceki akşam Dolmabahçe Sarayı’nda yapıldı. Sarayın bakımlı ve Boğaz’a nazır bahçelerinden geçilerek ulaşılan Mehdal Salon’da saat 20:00’de başlayan renkli tören, Yetkin Dikinciler ve Yeşim Koçak tarafından sunuldu. Beyoğlu Belediyesi ve Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü’nce desteklenen festivale Türkiye’den 50’ye yakın, yurtdışından da 24 ülkeden 30 şair katılıyor.

Açılışı yapan festival komitesi başkanı Salih Zeki Tombak’ın heyecanı, konuşmasına da yansımıştı. 3. yılına giren festivalin artık süreklilik kazandığını belirten Zeki Tombak, “Gelenekleri ve temel taşları olan bir festival olmaya doğru ilerlemeliyiz; sadece mevcudu korumak yerine genişlemeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tombak, çok sayıda yabancı şiir festivali organizatörüyle görüşüp onlardan fikir aldıklarını söyleyerek, festival komitesine katılan yabancı yetkililerle birlikte organizasyonun giderek uluslararası bir boyut kazandığını sözlerine ekledi.



'Saraylara layık’

Tombak’ın ardından söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise festivalin “saraylara layık bir festival” olduğunu ve bunun 1 yıllık çalışmayla gerçekleştiğini söyledi. “Bu iş parayla değil sevgi ve inançla gerçekleşti” diyen Demircan, belediye olarak benzer inisiyatifleri her zaman destekleyeceklerini “hangi sivil toplum kuruluşu Beyoğlu Belediyesi’ne bir proje getirirse, onun bileşeni olmaya hazırız” sözleriyle ifade etti.

Demircan, şiir sanatının genel olarak sanat ve kültür içindeki yerini, “Şiir kültürün temel taşıdır; o olmadan sinema da olmaz, tiyatro da” diyerek vurguladı.



Onur ödülleri verildi

Demircan’ın konuşmasının ardından Türk edebiyatının usta kalemleri Prof. Dr. Cevat Çapan, Ahmet Oktay, Hulki Aktunç ve Vedat Türkali’ye onur ödülleri dağıtıldı.

İlk olarak sahneye davet edilen şair ve şiir çevirmeni Cevat Çapan’ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. Çapan mutluluğunu dile getirdiği konuşmasının ardından bir şiirini okudu.

Daha sonra sahne alan şair ve eleştirmen Ahmet Oktay da ödülden dolayı onur duyduğunu ifade etti. Onur ödülü verilen bir diğer isim olan Hulki Aktunç ise sağlık sorunları nedeniyle gelemediği açılışta eşi Semra Aktunç tarafından temsil edildi.

Yetkin Dikinciler, Hulki Aktunç’un gönderdiği mesajı ve şairin dizelerini dinleyicilerle paylaştı.



Türkali’nin sözleri

Onur ödüllerinde en çok alkışı ise edebiyatımızın dev kalemlerinden 89 yaşındaki Vedat Türkali aldı. Türkali, Türk şiirinin kilometre taşlarından olan ve tören sırasında Yetkin Dikinciler tarafından bir bölümü seslendirilen “İstanbul” şiiriyle ilgili olarak, “60 yıl evvel yazdığım zaman bu şiir yasaktı; bir gün biri onun Dolmabahçe Sarayı’nda okunacağını söyleseydi tımarhanelik olduğunu düşünürdüm” dedi.

27 Nisan’a kadar sürecek festival boyunca düzenlenecek etkinliklerde, Küçük İskender, Orhan Alkaya ve Birhan Keskin gibi Türk şiirinin önde gelen şairlerinin yanı sıra dünya şiirinin önemli isimleri de şiirseverlerle buluşacak. Çok sayıda şiir tiyatrosu, forum, konser ve panel gerçekleşecek.

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