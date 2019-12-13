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13.12.2019 - 15:48 |

Sınırların ötesinde "Crowne Lounge"

Dünya’nın en eski havayollarından KLM’in yenilenen Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndaki “Crowne Lounge’u, yolculara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. “KLM Evi” olarak da anılan Lounge’da yolcuların her türlü ihtiyacına yönelik tematik alanlar sunuluyor. Yaklaşık 6.800 metrekarelik bir alana sahip, 5 farklı bölümden oluşan Lounge, konforlu ve yenilikçi bir hizmet ile dinlenmekten eğlenmeye, yeme içmeden kişisel Lounge asistanına kadar birçok ayrıcalığı bir arada barındırıyor.

Sınırların ötesinde "Crowne Lounge"

Kapasitesinin iki katına çıkarıldığı Lounge’da yeni tatların keşfedilmesi, internet hizmeti üzerinden uçuş ayrıntılarının kontrol edilmesi, kitap hizmetleri, Lounge asistanı ile kişisel yardım talep edilmesi gibi farklı alanlarda eşsiz bir deneyim yaşatılıyor. Concrete Mimarlık tarafından tasarlanan Lounge, çalışmak, rahatlamak, yenilenmek, yemek-içmek, eğlenmek gibi bir yolcunun tüm ihtiyaçlarını farklı 5 bölümde karşılıyor. 5000'e yakın ‘’Delft Blue minyatür evlerle’’ süslenen cam duvar ile KLM Evi doğrudan dikkat çekiyor.

KLM Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Boet Kreiken Lounge hakkında,” Uluslararası ve ulusal müşterilerimize daha iyi bir doğum günü hediyesi vermeyi hayal bile edemiyoruz. KLM, misafirperverliği temsil ediyor, bizde 100 yıl boyunca müşterilerimizi sürekli olarak ilk sıraya koyarak onlarla güçlü bir bağ kurduk. KLM Crown Lounge, müşterilerimiz için özel bir dinlenme durağı oldu. Tasarım, KLM personelimizin müşteri dostu yaklaşımı ile hayat buldu. Bize göre misafirperverliğin ve inovasyonun harmanlandığı dünyanın en çekici salonunu yarattık. Eşi olmayan bir düzeyde müşteri deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Her temada eşsiz bir deneyim

Hem çalışmak hem de rahatlamak isteyenler için özel olarak tasarlanan Polder, sahip olduğu 110 metrelik LED ışık sayesinde Hollanda’nın gökyüzünü anımsatıyor. Özel aydınlatma sistemine sahip bu bölümde, ışık günün saatlerine göre değişiyor. Hatta Polder’da gün batımını görmek bile mümkün!

City, özel olarak tasarlanan Heineken Bar ve baristanın bulunduğu kahve standıyla yolculara keyifli anlar yaşatıyor. KLM’in ortağı Vermaat, şık, kaliteli ve taze mevsimsel ürünlerle hazırlanan yeni yiyecek ve içecek konsepti ile city manzarasında müşterilere canlı olarak yemek hazırlanmasının izleme ayrıcalığı sunuyor.

Bir yolculuk sırasında ihtiyaç duyulan her şeyi barındıran Sea, yolculara self- servis kiosklarında önceden rezerve edebilecekleri duş olanağı sunuyor. Dinlenmek için her detayın düşünüldüğü bu alanda yakın bir zamanda duşlar ve uyku kabinleri, QR kodların olduğu dijital sistem ile kullanılacak.

KLM’in tarihi mirasından özellikler barından Dutch Mountain, çarpıcı dekorasyonuyla yolculara çalışmak ve eğlenmek için, TV odasından DJ stantlarına kadar çeşitli seçenekler sunuyor.

KLM müşterilerinin isteği üzerine tasarlanan Sky, ikinci katta özel ve özgün bir alanda bulunuyor. Ekstra ücret karşılığında özel yemekler ve birbirinden farklı içeceklerin tadınına varabileceğiniz Blue’nun menüsünü Rijksmuseum’ın Michelin yıldızlı restoranı RIJKS®’ten şef Joris Bijdendijk tarafından hazırlanıyor.

 

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