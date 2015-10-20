Sıra dışı bir orkestra şefinden sıra dışı bir gösteri

Birçok dikkat çekici başarılı projelere imza atmış besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen’den çocuklara, klasik ve çok sesli müziği eğlendirerek sevdirecek, senfonik orkestralı, yaratıcı ve eğlenceli bir gösteri; ÇOKSESLİ GÖSTERİ.

Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan ÇOKSESLİ GÖSTERİ, kasım ayı ile yeni sezona merhaba diyor, İstanbul'lu ve Ankara'lı seyirci ile buluşuyor.

Kadrosu ve repertuarıyla heyecan yaratan gösteride, çocuklar kadar büyükler de eğlenecek. Senfonik müziğin en güzel örneklerinden ünlü çizgi film müziklerine; popüler eserlerden çocuk şarkılarına kadar oldukça geniş bir repertuara sahip gösteride bir de kukla korosu yer alıyor. Dr. Zafer Mutlu da operanın sevilen örneklerini orkestra ile birlikte sunuyor. Müziğimizin evrensel üslupta işlenmiş örneklerinin de yer aldığı gösteriyi her çocuk ve içindeki çocuğu yaşatan herkes mutlaka izlemeli.

Gösteride yer alan eserlerin tümü çocuklar için yeniden düzenlendi, senfonik orkestra ve eğlenceli bir şef eşliğinde ilk kez, çocuklara ve ailelerine yönelik bir repertuar hazırlandı.

Musa Göçmen gösteri ile ilgili olarak “Bu gösteriye hiç kimse seyirci kalamayacak çünkü interaktif bir show. Amacımız tüm seyircilerin katılımıyla eğlenmek ama bir o kadar da öğrenmek. Özellikle yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde çocuklarımıza daha çok zaman ayırmalı ve hayata daha da gülerek bakabilmelerini sağlamalıyız. Gösteri bu anlamda dünyada tek.

Öyle ki şuan birkaç yabancı dilde sahneye koymaya da başlayacağız. Dünya'dan da bu konuda birçok teklif almaktayız” dedi. Kendisi de üç çocuk babası olan Göçmen, ülkemizde çocuklar için hazırlanmış gösterilerin eksikliğini bilerek bu konuya eğildiklerini belirtti.

Bu gösteri, çocuklarınızın hatıralarında ve birer müzik dinleyicisi olma yolunda çok önemli bir kilometre taşı olacak. Geleceğin dinleyicilerini belki de sanatçılarını keşfedecek bu gösteri kesinlikle kaçırılmaması gereken etkinliklerden. Okullar için toplu gösterim büyük ilgi görüyor.

Çoksesli Gösteri 12 Kasım'da İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, 17 Kasım Ankara Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi, 25 Kasım'da Ankara CEPA Kampüs Gösteri Merkezinde izleyici ile buluşacak.

Bilet fiyatları ise, tüm çocuklar izleyebilsin diye, sadece 15 TL.

Ayrıntılı bilgi ve bilet için www.coksesligosteri.com'u ziyaret etmeniz yeterli.