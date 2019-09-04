Soen, Volkswagen Arena’daydı

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Bugün Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar yaşanabilir. Finansal konularınızda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Kendinizi psikolojik yönden yıpranmış hissedebilirsiniz. Karşınızdakinden kuşkulanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mahkeme veya davanız var ise onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olabilirsiniz. Ortaklı konulara dikkat etmekte fayda var. Duygusal yönden endişe içinde hissedebilirsiniz. Sizi yoran koşullardan uzak durmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle mücadele içine girmemeye özen göstermelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Düşüncelerde ısrarcılık söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlayabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Duygusal yönden yıpranmalar olabilir. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanma yaşanabilir. Babanıza dair konularda daha özenli davranmanız gereken koşullar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe duyabilirsiniz. Ortaklı konularda payların ayrılması ile ilgili konular gündeme gelebilir. Finansal anlamda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal olarak endişe içine düşebilirsiniz. İç sesiniz size yol gösterecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal olarak endişeli bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz, payların ayrılması söz konusu olabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizi ilerletmenizde yardımcı olacaktır. Düşünsel konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Ortaklı işlerde dikkatli olmanız gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Finansal konularınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Duygusal yönden yıpranabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kriz yaratan koşullardan uzak durmaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek ile ilgili düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda mücadeleler söz konusu. İşten gelen destekler olabilir. Bunları yerinde değerlendirmenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasi ile ilgili işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Duygusal olarak endişe duyduğunuz konulardan dolayı yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku Devamını Oku