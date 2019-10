Son dakikacılara öneriler

House müziğin yaratıcılarından, Grammy adayı Todd Terry saat 23.00’te Dans’ta. Rolling Stones, Michael Jackson, Tina Turner, Jamiroquai, Garbage, Usher, Janet Jackson gibi starların parçalarına yaptığı remikslerle tanınan Todd Terry’nin 10’dan fazla parçası dance chartlarının yanında pop chartlarında zirveye yükseldi. Tüm zamanların en başarılı dans parçalarından sayılan, Everything but the girl’ün ''Missing'' remixiyle tanınan Terry sayısız albüm, compilation ve remixler yayınladı. Bilet fiyatı: 84 YTL (0212) 254 07 58

Türk mutfağının modern restoranı Naz, yılbaşı için birbirinden özel lezzetler ile hoş süprizler hazırladı. Naz, yılbaşı gecesi 5 kişilik bir orkestra ve DJ’in çok geniş bir repertuarının yanında yılbaşı mönüsüyle de cazip. Zeytinyağlılar ve mezelerden oluşan yeni yıl tabağıyla başlayan yemek, mantarlı ve peynirli papatya ravioli ile devam edecek. Nar şerbetinin ardından ise fırında deniz levreği filetosu gelecek. Tatlı olarak ise portakal içinde safranlı fırın sütlaç, keçiboynuzu pekmezli kuru incir tatlısı ve profiterol seçenekleri var. (0212) 326 11 75

Yeni yılı Boğaz’ın büyülü manzarasıyla karşılamak isterseniz istikamet bir İstanbul klasiği olan Bebek Hotel ve restoranı Les Ambassadeurs. İstanbul’un yıllardır değişmeyen adreslerinden biri olan Les Ambassadeurs Restoran’da, birbirinden lezzetli yemeklere seçkin bir şarap koleksiyonu eşlik ediyor. Şefin sürpriz tadımlığı şampanyayla başlayan akşam, yaban turbu eşliğinde sunulan taze kuşkonmaza sarılmış somon füme ve fındık krokanlı karides paneyle devam edecek. Ana yemekse tabii ki geleneksel yılbaşı hindisi. Geceyi uzatıp Junior Suite odalarda konaklayabilirsiniz. (0212) 358 20 00

Ortaköy’de bulunan Radisson SAS Bosphorus Hotel bünyesindeki StarBoard Restaurant, 2008’in ilk dakikaları için özel bir havai fişek gösterisi hazırlamış. Restoranda yılbaşı gecesi saat 19.00’da Hoş Geldiniz Kokteyli ile başlayacak. Yemekte ise şu lezzetler var: mevsimlik aromatik taze sebzelerle hazırlanmış iştah açıcılar ve salatalar, sushi büfesi, deniz levreği ya da dana bonfile ile kırmızı ve beyaz şarap koleksiyonu. Tel: (0212) 310 15 00

Babylon, 2007’nin son, 2008’in ilk saatlerini Oldies But Goldies partisiyle kutluyor. Depeche Mode, The Cure, Madonna, A-Ha, Chic, Duran Duran,.. Wham!, Frankie Goes To Hollywood, Michael Jackson ve The Clash... Bir dönem dans pistlerinin en sevilen şarkıları Murat Beşer ve Mabbas’ın çarpıcı DJ seti ve Engin Eraydın’ın görselleriyle yeniden hayat buluyor. Gece 22.30’da başlayacak. Bilet fiyatı ise 50 YTL.(0212) 292 73 68

Mynet Eksenim’in yeni yıl partisinin konuğu Kargo. Parti bu gece aat 20.00’de Studio Live’da. 20.00- 22.00 saatleri arasında tüm içkilerde yüzde 50 indirim yapılacak mekanda Kargo’dan önce Switch ve Suitcase’i dinleyebilirsiniz. Bilet fiyatı: 30 YTL (0212) 244 77 12

Dolapdere Big Gang, geçtiğimiz hafta yayınladığı ikinci albümü ''Just Feel'' ile ilgi görmeye devam ederken yılbaşında da sevenleriyle buluşmayı ihmal etmiyor. Grup, yeni albüm şarkılarını, tanıtım konserinin ardından ilk kez bu gece Maslak Sheraton Sports Cafe’de özel yılbaşı partisinde seslendirecek. 23.30’da başlayacak performans, 01.30’a kadar devam edecek. (0212) 335 99 99

Murphy’s İstanbul Geleneksel Yılbaşı Partisi saat 21.30’da Murphy’s İstanbul Dance Bar’da. Bilet alan müşterilerin ayrıca yer rezervasyonu yaptırmaları gerekiyor. Oryantal dans şovu izlerken yanı sıra tavuklu mantarlı penne makarna ve işkembe çorbasından oluşan menüyle karnınızı doyurabilir, yediklerinizi eritmek için de DJ Ahmet Portakal’ın seçtikleriyle sabaha kadar dans edebilirsiniz.

Biletinizi aldıktan sonra telefonla rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Bilet fiyatı: 95 YTL 0216 349 73 63 ...

Tek bilet üç eğlence

Riddim’in yılbaşı partisi 3 ayrı katta tek biletle eğlenme fırsatı sunuyor. Gecede dinlenebilecek gruplar Ariana, Riddim Live Gökçe & Pijama, Riddim Special Everybody Loves 80s Party! ve Riddim R&B - HipHop R&B Party by Dj Fresh-B &Dj Jay Jay. Riddim Live’ın Boğaz manzarası karşısında dilediğiniz katı ziyaret edebilirsiniz. Bilet Fiyatları : Biletix - 34 YTL ; Kapıda - 35 YTL (1 Yerli İçki Dahildir) 0212 257 11 09 - 0538 393 79 50

Caz esintili yılbaşı

Avrupa’da 1987 yılında en iyi yorumcu seçilen Jenny Evans, yılbaşı özel programı için İstanbul Jazz Center’da. Benny Bailey, Al Grey, Buddy Tate, Leo Wright, Dusko Goykovich ve Gianno Basso gibi caz ustalarıyla aynı sahneyi paylaşıp dünyanın birçok yerindeki caz festivallerinde de boy gösteren Evans, 2003 yılında müzikte 25. yılını doldurdu. Şarkıcıya İstanbul’daki konserinde Sven Faller (bas), Walter Lang (piyano) ve Rudi Martini (davul) eşlik edecek. Masada yemekli + limitsiz yerli içki: 220 YTL Bar + limitsiz içki: 130 YTL (0212) 327 50 50

Rachael Starr ile limitsiz eğlence

Yılbaşı Partisi bugün 22.00’de Ortaköy’deki Rock House’da. Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles eyaletinde yaşayan Rachael, elektronik müzik alanında, genç yaşına rağmen kısa zamanda dünya çapında ün sahibi oldu. Pete Tong & Tiesto, Armand Van Buuren and Erick Morillo gibi bir çok dünya çapında DJ le birlikte çaldımıştır. Son olarak David Vendetta ile yaptığı düet ''Bleeding Heart'' halen MTV de ve dünyanın bir çok müzik televizyonlarında ilgi görmeye devam ediyor. 2 bin 500 kişilik kapalı alanda yapılacak bu yılbaşı partisinde hediyeler, sürprizler, ses ışık ve lazer şovarı sizleri bekliyor. Sabaha kadar limitsiz yerli içki tüketmek de mümkün. Bilet fiyatı: Limitsiz yerli içki dahil 100 YTL (0212) 227 60 10

80’lerden günümüze dans

Gossip Yılbaşı Partisi,saat 22.00’de Hyatt Regency İstanbul’daki Gossip Bar’da. Yeni yılın ilk saatlerinde '80’lerden günümüze ritmik dans parçalarıyla Number One FM’den DJ Melih, sizleri bekliyor olacak. Kişi başı 165 YTL, KDV, iki adet yerli içki ve gece yarısı snack menüsü dahil. Bilet fiyatı: 165 YTL (0212) 368 12 34

Son dakika hediyesi

Hediye konusunda son dakikacılardansanız, size önerimiz Butterfly’ın Keşif serisi, Kahve serisi, Bebek serisi, Meyve serisi ve Osmanlı serisinden oluşan çikolata ve pasta koleksiyonları. Butterfly’ın 2008 yılbaşı paketi içinde, çikolata serilerinden seçmeler, özel Noel baskılı CD ve puzzle, çikolata fondü ve Butterfly yemek kitabı yer alıyor. Bu özel paketi kendi zevkinize göre değiştirip, farklı seçeneklerle zenginleştirebiliyorsunuz. Butterfly, EtilerAlkent Alışveriş Merkezi, İstinye-Life Style Park ve Kanyon Harvey Nichols’da bulunabilir. www.butterfly.com.tr (0212) 352 77 82

Nişantaşı Belgo’da yeni yıl

Nişantaşı Belgo’nun yılbaşı mönüsüne White&Gold&Fruity adı verilmiş. Bu mönü rosto hindi göğsü dilimleri ve peynir çeşitleri ile başlıyor. Yeni Yıl Çorbasının ardından kestaneli patates ezmesi ile bonfile, veya şampanya soslu Moules Classic ya da domates soslu Moules Provencale gelecek. Tatlı olarak ise bitter Belçika çikolatası ile 'Dame Noire’ sunulacak. Bu mönünün fiyatı 85 YTL. (0212) 248 01 57

Sağlıklı hediyeler

Sevdiklerinize sağlıklı bir yeni yıl armağanı vermek isterseniz City Farm’ın yılbaşına zöel hazırladığı çekler tam size göre. adresinden istediginiz sayı ve tutarda organik hediye çeki gönderebiliyorsunuz. Böylece armağan sahibi City farm’ın 200’den fazla çeşidinden kendisine uygun olanı seçebiliyor. Üstelik eve servis de var. ww.eveorganik.com.tr (0212) 332 25 86

Deniz manzaralı yılbaşı

Moda Teras, bu yıl kapalı mekanın yenilen dekorasyonuyla sizleri daha şık, daha sıcak ve daha eğlenceli bir yılbaşı gecesine davet ediyor. Mönü ise oldukça kalabalık. Yeniyıl meze tabağında Somon Füme, Kornişona Sarılı Rozbeef, Kabakçiçeği Dolması, Çerkez Tavuğu, Acılı Ezme, Fava, 3’lü Peynir Topu, Ezine Peyniri, Vanotlu Peynir, Domates Kalbinde Salatalık; 3’lü düet mönüsünde Paçanga Böreği, Teras Böreği, Ciğerli Börek; ana mönüde kestaneli hindi rulosu, padişah pilavı, kömür ateşinde sebzeler... Tabii mönüler sadece bunlarla sınırlı değil. Daha pek çok lezzeti Moda Teras’ta bulabilirsiniz. Fiyatı ise kişi başı 140 YTL. DJ Ghost ve ENBE Orkestrası’nın müziğini de unutmayalım. Öte yandan yeni yılın ilk günü yılbaşı yorgunluğunuzu atmak ve keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız Moda Teras’ı tercih edebilirsiniz. Çünkü sizi mini açık büfe kahvaltısına bekliyor... Peki bu büfede neler var? Açık ve kapalı reçeller, 5 çeşit peynir, zeytin ve jambon çeşitleri, kahvaltı yumurtası, sosis ve sucuk ızgara, ekmek çeşitleri, açmalar, poğaçalar, filtre kahve, çay, portakal ve vişne suları... 10.00 - 13.30 arasındaki kahvaltının fiyatı kişi başı 28 YTL. (0216) 338 70 40 - 449 18 86

Barbekü, sucuk ve sıcak şarap

Barbekü sucuk partisi, sıcak şarap, meydan ateşi, oryantal dansöz, Türk ve yabancı pop müziğin yer aldığı orkestra, fasıl ve birçok sürpriz! Nerede mi? Bahar Country’de... Doğa ile bütünleşen Bahar Country’nin 400 kişi kapasiteli restoranında, DJ müziği ile başlayan eğlenceye saat 20.00’de sahneye çıkacak fasıl grubu ile devam edecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Zehra Belevi ve Orkestrası Türkçe ve yabancı pop şarkıları seslendirecekler. 2007 yılının en sevilen şarkıların ardından, açık havada yakılacak meydan ateşi eşliğinde barbekü sucuk partisi sabaha kadar sürecek. Yılbaşı mönüsü ise somon füme, yaprak sarma, peynir çeşitleri, haydari, mercimek köfte, macar salam ve söğüş, sebzeli gül böreği, limonlu sorbe, kızarmış hindi, bademli pilav, kaymaklı ayva tatlısı, mevsim meyveleri, işkembe çorbası, sıcak şarap ve limitsiz yerli içkiden oluşuyor. Yeni yıla Bahar Country’de girecekler kişi başı 120 YTL ödeyecekler. (0212) 242 27 40