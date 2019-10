Sonat-Serenad-Seda Bağcan konseri

Her biri kendine has tarzı ve yorumuyla müzikte başarısını ispatlamış 3 divanın buluşması 12 Aralık Cumartesi saat 20.30 da Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor

Sonat Bağcan'ın "Üzümler Sarardı" adlı bir pop albümü ve "Sevgiyle Yürü Yolunu" adlı bir ninni albümü bulunuyor. Uzun süredir Fazıl Say ile çalışan Serenad Bağcan'ın ise Say ile birlikte hazırlığı "İlk Şarkılar" ve "Yeni şarkılar" adlı 2 albümü bulunuyor. Ailenin en küçüğü Seda Bağcan ise kendine özgü tarzı ve yorumlarıyla " Sunrise, Remember,Neyim, I'm That I am ve 1 hafta önce çıkan Miracle" albümlerini yapmış.

12 Aralıkta ilk kez beraber sahne alacak Bağcan kardeşler, dünya ve Türk müziğinden seçtikleri özel şarkıları ve kendi albümlerinin sevilen şarkılarını seslendirecekler. Konserimizde sizi agirlamaktan mutluluk duyacağız.