Sonic Youth'un beyni Thurston Moore Türkiye'de

No wave’in doğuşuna, grunge’ın yükselişine tanık olmuş, yeraltı New York sahnesinin tarihe geçmiş isimlerinden Thurston Moore, Babylon’da sahne alan efsane isimler arasında yerini alıyor.



80’lere ve 90’lara damgasını vuran ve rock müzikte çığır açan Sonic Youth’un solisti, gitaristi ve söz yazarı Thurston Moore, Garanti Caz Yeşili kapsamında, Radyo Eksen’in katkılarıyla, 22 Nisan Çarşamba akşamı, Türkiye’de ilk kez Babylon sahnesine konuk oluyor.



Moore’un punk ve grunge ritimlerinin hakim olduğu son solo albümü “The Best Day”in ardından olağanüstü performansını izlemek isteyenler, biletlerini Babylon gişesi ya da Biletix’ten alabilir.