Sosyal Medya’daki her şey bu festivalde!

#HashtagFestivali, 19 – 20 Ağustos tarihlerinde Türkiye'nin en büyük etkinlik event alanı TUZLA MARİNA ARENA’da gerçekleşecek!



Farklı içerikleri, eğlenceli aktiviteleri, interaktif söyleşileri, muhteşem konserleri ve sürpriz isimlerin katılımı ile, Türkiye’de ilk kez FEST Etkinlik Organizasyon tarafından düzenlenecek “sosyal medya festivali” #HashtagFestivali 19-20 Ağustos tarihlerinde Dream Tv, Radyo D ve Radyonom basın sponsorluğunda TuzlaMarina Arena’da gençlerle buluşacak.



MUHTEŞEM KONSERLER:

Alışageldik her gençlik festivalinde yer alan konser ve DJ performansların yanı sıra, sosyal medyada aktif gençlerin dolu dolu dahil olacağı interaktif zengin bir içerik yaratılan festivalin müzik etkinlik kısmında MFÖ, Adamlar, Can Bonomo, Gaye Su Akyol konserlerinin yanı sıra Doğukan Manço’nun DJ performansı ve son dönemin alternatif gruplarından Zımba konserleri ile gençler müziğe doyacak.



DOĞAN DURU İLE AKUSTİK SÖYLEŞİLER:

Konser ve müzik performanslarının yanı sıra Doğan Duru ile Akustik Söyleşi’lerde Fatma Turgut, Mehmet Turgut, Ferman Akgül ve Pamela Spence konuk sanatçılar olacak ve akustik şarkıların yanı sıra gençlerle sohbet edilecek.



GÜN İÇİNE YAYILAN ETKİNLİKLER:

Spor dünyasının sevilen isimleri Ali Ece ve Irmak Kazuk ile sosyal medya üzerinden oluşturulacak takımlarıyla futbol-basketbol challenge’larında sürpriz konuk isimler de yer alacak ve her iki günün sonunda kazanacak ekibe özel hediyeler verilecek.



Son dönemde sosyal medya programı “Stolk” ile fenomenleşen, sevilen oyuncu İbrahim Selim ile oyunculuk atölyesi, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile spor söyleşisi, son dönemin fenomen youtuber’ları Berkcan Güven’le interaktif bilgi yarışması ve Oğuzhan Uğur’la “RöntBeni etkinlik alanında gençlerle buluşacak diğer etkinlikler.



Kahve barista eğitimi, değerli yazarlarla söyleşi-imza günleri, müzik workshopları, tasarım atölyeleri çikolata-yemek workshopları, nefes terapisi, makyaj, spor etkinlikleri, konsol ve dijital oyun standları, grafiti ve dövme gibi gençlerin de ilgi alanından önemli isimler de festival kapsamında gençlerle buluşacak.



Markalarla işbirlikteliğinde de interaktif içerik ve etkinliklere yer verilecek olan festival 19-20 Ağustos tarihlerinde 12.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



Tuzla’da gerçekleşecek olan festivalde Marina Arena, konum itibariyle de İstanbul’un yanı sıra Darıca, İzmit, Kocaeli’nin ilçeleri, Bursa, Yalova gibi bölgelerden de genç katılımcılara ev sahipliği yapacak. Ring seferlerinin yanı sıra vapur seferleriyle de ulaşım gerçekleşecek. Ayrıca ücretsiz servislerle de aşağıdaki noktalardan festival alanına geliş sağlanacak.



Avrupa Bölge:

Mecidiyeköy Trump AVM Önü



Ümraniye:

-Üsküdar Marmaray Çıkışı

-Ataşehir Migros Önü

-Ümraniye CanPark Avm Önü

-Çekmeköy Madenler İETT Durakları



Kadıköy:

-Kadıköy Evlendirme Dairesi

-Suadiye Princess Hotel Önü

-Maltepe Sahil İETT Durağı

-Kartal İDO Önü

-Pendik İDO Önü



Kocaeli:

-İzmit Perşembe Pazarı - Ordu Evi

-Gebze - Mustafa Paşa Camii Önü





Biletix üzerinden bilet satışı gerçekleşecek festivale dair, sosyal medya fenomeni “Gergedan Adam”ın maceraları ile yaratılan eğlenceli videolar ve içeriklerin takip edilebileceği sosyal medya adresleri şöyle:



Twitter.com/hashtagfest17



Instagram.com/hashtagfestivali/



Facebook.com/hashtagfestivali/