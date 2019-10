Souq Sayfiye, bu hafta sonu kuruluyor

Geliştirdiği “temalı pazar” ve “temalı alışveriş” kavramıyla Türkiye’yi yepyeni bir alışveriş kültürüyle tanıştıran Souq, her seferinde yeni bir içerikle tasarım, sanatçı, girişimci ve iş fikirlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 18-19 Haziran’da Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesiyle “bir araya gelme” kültürünü canlandıran bomontiada’da kurulacak olan Souq’un bu seferki teması ise Sayfiye: Yaz tatilinde ihtiyacınız olan her şey.



Yine özenle seçilen katılımcılardan oluşan Souq Sayfiye’de bikiniler, tişörtler, erkekler için mayolar, plaj kıyafetleri, peştamallar, gözlükler, dergiler, plaklar, güzel müzik ve 19 Haziran Babalar Günü için de çok sayıda hediye seçeneği de olacak.

GÜN BOYU SÜRECEK WORKSHOPLAR

Tüm gün sürecek workshopların da eşlik edeceği Souq Sayfiye’de müzik cumartesi günü Can Başyiğit ve Efe/Moris’e, pazar ise gitarıyla Ali Deniz Kardelen’e emanet.



Souq Sayfiye’nin katılımcıları ise şöyle:

Bey’in mayo ve tişörtleri

&things store’un yaz seçkisi

Vajra’nın otantik kimonoları

Gaia Gallery’nin edisyonları

Nazlı Bozdağ’ın deri aksesuarları

3rd Culture’ın etnik yaz koleksiyonu

Boho Vesper’in gözlük ve plaj aksesuarları

Bravoistanbul’un peştamalları

Kate Spade’in saatleri

Tattly’nin geçici dövmeleri

Chivit’in denim ve deri aksesuarları

Chikirina’nın yoga ve spor kıyafetleri

5th Position’ın mayo ve bikinileri

Tool’un deri işleri

Sakin'in botanik bahçesi

Jingle Jangle'ın lüks bohem koleksiyonu

Knock Knock’ın eğlenceli kırtasiyeleri

Mon Joie’nın el örgüsü bebekleri

Root Workshop’ın natürel fütüristik ürünleri

That Magazine’in dergileri

Kağıt Çocuk’un vintage reklam ve posterleri

JÜS’ün cold-pressed juice'ları

Mom’s Natural Foods’un granolaları

Glutensiz Ürünler Atölyesi

The Merengist’in mereng ve marshmallow’ları

Delimonti’nin yöresel lezzetleri

Pantheon Records

ve

Petra Coffee'nin artizanal kahveleri

Tarih:

18-19 Haziran Cumartesi- Pazar

Saat: 12.00-20.00

Adres:

bomontiada

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak no: 1 Şişli

Not: Vale hizmeti vardır