Souq Sayfiye, bu hafta sonu kuruluyor
Yaz tatilinde ihtiyacınız olan her şeyi bir arada bulabileceğiniz Souq Sayfiye, 18-19 Haziran'da yine mis gibi açık havada, bomontiada'da
Geliştirdiği “temalı pazar” ve “temalı alışveriş” kavramıyla Türkiye’yi yepyeni bir alışveriş kültürüyle tanıştıran Souq, her seferinde yeni bir içerikle tasarım, sanatçı, girişimci ve iş fikirlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 18-19 Haziran’da Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesiyle “bir araya gelme” kültürünü canlandıran bomontiada’da kurulacak olan Souq’un bu seferki teması ise Sayfiye: Yaz tatilinde ihtiyacınız olan her şey.
Yine özenle seçilen katılımcılardan oluşan Souq Sayfiye’de bikiniler, tişörtler, erkekler için mayolar, plaj kıyafetleri, peştamallar, gözlükler, dergiler, plaklar, güzel müzik ve 19 Haziran Babalar Günü için de çok sayıda hediye seçeneği de olacak.
GÜN BOYU SÜRECEK WORKSHOPLAR
Tüm gün sürecek workshopların da eşlik edeceği Souq Sayfiye’de müzik cumartesi günü Can Başyiğit ve Efe/Moris’e, pazar ise gitarıyla Ali Deniz Kardelen’e emanet.
Souq Sayfiye’nin katılımcıları ise şöyle:
Bey’in mayo ve tişörtleri
&things store’un yaz seçkisi
Vajra’nın otantik kimonoları
Gaia Gallery’nin edisyonları
Nazlı Bozdağ’ın deri aksesuarları
3rd Culture’ın etnik yaz koleksiyonu
Boho Vesper’in gözlük ve plaj aksesuarları
Bravoistanbul’un peştamalları
Kate Spade’in saatleri
Tattly’nin geçici dövmeleri
Chivit’in denim ve deri aksesuarları
Chikirina’nın yoga ve spor kıyafetleri
5th Position’ın mayo ve bikinileri
Tool’un deri işleri
Sakin'in botanik bahçesi
Jingle Jangle'ın lüks bohem koleksiyonu
Knock Knock’ın eğlenceli kırtasiyeleri
Mon Joie’nın el örgüsü bebekleri
Root Workshop’ın natürel fütüristik ürünleri
That Magazine’in dergileri
Kağıt Çocuk’un vintage reklam ve posterleri
JÜS’ün cold-pressed juice'ları
Mom’s Natural Foods’un granolaları
Glutensiz Ürünler Atölyesi
The Merengist’in mereng ve marshmallow’ları
Delimonti’nin yöresel lezzetleri
Pantheon Records
ve
Petra Coffee'nin artizanal kahveleri
Tarih:
18-19 Haziran Cumartesi- Pazar
Saat: 12.00-20.00
Adres:
bomontiada
Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak no: 1 Şişli
Not: Vale hizmeti vardır