BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSouq Sayfiye, bu hafta sonu kuruluyor
    14.06.2016 - 13:53 |

    Souq Sayfiye, bu hafta sonu kuruluyor

    Yaz tatilinde ihtiyacınız olan her şeyi bir arada bulabileceğiniz Souq Sayfiye, 18-19 Haziran'da yine mis gibi açık havada, bomontiada'da

    Souq Sayfiye, bu hafta sonu kuruluyor

    Geliştirdiği “temalı pazar” ve “temalı alışveriş” kavramıyla Türkiye’yi yepyeni bir alışveriş kültürüyle tanıştıran Souq, her seferinde yeni bir içerikle tasarım, sanatçı, girişimci ve iş fikirlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 18-19 Haziran’da Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesiyle “bir araya gelme” kültürünü canlandıran bomontiada’da kurulacak olan Souq’un bu seferki teması ise Sayfiye: Yaz tatilinde ihtiyacınız olan her şey.

    Yine özenle seçilen katılımcılardan oluşan Souq Sayfiye’de bikiniler, tişörtler, erkekler için mayolar, plaj kıyafetleri, peştamallar, gözlükler, dergiler, plaklar, güzel müzik ve 19 Haziran Babalar Günü için de çok sayıda hediye seçeneği de olacak.

    GÜN BOYU SÜRECEK WORKSHOPLAR

    Tüm gün sürecek workshopların da eşlik edeceği Souq Sayfiye’de müzik cumartesi günü Can Başyiğit ve Efe/Moris’e, pazar ise gitarıyla Ali Deniz Kardelen’e emanet.

    Souq Sayfiye’nin katılımcıları ise şöyle:
    Bey’in mayo ve tişörtleri
    &things store’un yaz seçkisi
    Vajra’nın otantik kimonoları
    Gaia Gallery’nin edisyonları
    Nazlı Bozdağ’ın deri aksesuarları
    3rd Culture’ın etnik yaz koleksiyonu
    Boho Vesper’in gözlük ve plaj aksesuarları
    Bravoistanbul’un peştamalları
    Kate Spade’in saatleri
    Tattly’nin geçici dövmeleri
    Chivit’in denim ve deri aksesuarları
    Chikirina’nın yoga ve spor kıyafetleri
    5th Position’ın mayo ve bikinileri
    Tool’un deri işleri
    Sakin'in botanik bahçesi
    Jingle Jangle'ın lüks bohem koleksiyonu
    Knock Knock’ın eğlenceli kırtasiyeleri
    Mon Joie’nın el örgüsü bebekleri
    Root Workshop’ın natürel fütüristik ürünleri
    That Magazine’in dergileri
    Kağıt Çocuk’un vintage reklam ve posterleri
    JÜS’ün cold-pressed juice'ları
    Mom’s Natural Foods’un granolaları
    Glutensiz Ürünler Atölyesi
    The Merengist’in mereng ve marshmallow’ları
    Delimonti’nin yöresel lezzetleri
    Pantheon Records
    ve
    Petra Coffee'nin artizanal kahveleri

    Tarih:
    18-19 Haziran Cumartesi- Pazar
    Saat: 12.00-20.00
    Adres:
    bomontiada
    Tarihi Bomonti Bira Fabrikası Birahane Sokak no: 1 Şişli
    Not: Vale hizmeti vardır

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber