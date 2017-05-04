BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikSwiss ôtel The Bosphorus'ta yeşil temalı haftasonları
    04.05.2017 - 11:58 |

    Swiss ôtel The Bosphorus'ta yeşil temalı haftasonları

    Swiss ôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta  ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor

    Swiss ôtel The Bosphorus'ta yeşil temalı haftasonları

    Swiss ôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor

    ‘Greenery Weekends’

    Karmaşadan ve yorgunluğunuzdan uzaklaşacağınız Greenery Weekendsile tazelenip, yenilenecek, birçok farklı etkinlik ile canlanacaksınız.

    29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açık havada canlı müzik performansları, Greenery Spring masaj programı gibi birçok etkinlik içeriyor.

    06-08 Mayıs
    6 MAYIS CUMARTESİ

    • 14:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport
    • 16:00-17:30 Yoga@Sultanpark– Ateş Bağdaş/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde

    7 MAYIS PAZAR

    • 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu
    • 13:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu
    • 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen


    13-15 Mayıs
    13 MAYIS CUMARTESİ


    • 16:00 – 17:30 Yoga @Sultanpark - Nihan Hantal/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde

    14 MAYIS PAZAR

    • 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu
    • 11:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport
    • 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen


    19-21 Mayıs

    19 MAYIS CUMA
    • 14:30 Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu
    • 16:00 – 16:30 Vitaparkur Keşif Turu
    • 17:30 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen

    20 MAYIS CUMARTESİ
    • 11:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu
    • 16:00 Yoga @Sultanpark– Michael Stewart/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde
    • 22:00 GreeneryParty

    21 MAYIS PAZAR
    • 11:00 Aquafit @ PürovelSpa&Sport

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber