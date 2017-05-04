Swiss ôtel The Bosphorus'ta yeşil temalı haftasonları
Swiss ôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor
Swiss ôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor
‘Greenery Weekends’
Karmaşadan ve yorgunluğunuzdan uzaklaşacağınız Greenery Weekendsile tazelenip, yenilenecek, birçok farklı etkinlik ile canlanacaksınız.
29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açık havada canlı müzik performansları, Greenery Spring masaj programı gibi birçok etkinlik içeriyor.
06-08 Mayıs
6 MAYIS CUMARTESİ
• 14:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport
• 16:00-17:30 Yoga@Sultanpark– Ateş Bağdaş/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde
7 MAYIS PAZAR
• 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu
• 13:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu
• 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen
13-15 Mayıs
13 MAYIS CUMARTESİ
• 16:00 – 17:30 Yoga @Sultanpark - Nihan Hantal/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde
14 MAYIS PAZAR
• 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu
• 11:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport
• 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen
19-21 Mayıs
19 MAYIS CUMA
• 14:30 Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu
• 16:00 – 16:30 Vitaparkur Keşif Turu
• 17:30 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen
20 MAYIS CUMARTESİ
• 11:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu
• 16:00 Yoga @Sultanpark– Michael Stewart/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde
• 22:00 GreeneryParty
21 MAYIS PAZAR
• 11:00 Aquafit @ PürovelSpa&Sport