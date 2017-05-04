Swiss ôtel The Bosphorus'ta yeşil temalı haftasonları

Swiss ôtel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park’ta ‘’yeşil’’ temalı hafta sonları düzenliyor

‘Greenery Weekends’

Karmaşadan ve yorgunluğunuzdan uzaklaşacağınız Greenery Weekendsile tazelenip, yenilenecek, birçok farklı etkinlik ile canlanacaksınız.

29 Nisan – 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Greenery Weekends Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen’le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açık havada canlı müzik performansları, Greenery Spring masaj programı gibi birçok etkinlik içeriyor.

06-08 Mayıs

6 MAYIS CUMARTESİ

• 14:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport

• 16:00-17:30 Yoga@Sultanpark– Ateş Bağdaş/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde

7 MAYIS PAZAR

• 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu

• 13:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu

• 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen



13-15 Mayıs

13 MAYIS CUMARTESİ



• 16:00 – 17:30 Yoga @Sultanpark - Nihan Hantal/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde



14 MAYIS PAZAR

• 10:00 – 10:30 Vitaparkur Keşif Turu

• 11:30 Aquafit@PürovelSpa&Sport

• 16:30-18:00 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen



19-21 Mayıs

19 MAYIS CUMA

• 14:30 Renk Atölyesi – Zeynep Tarhan Muslu

• 16:00 – 16:30 Vitaparkur Keşif Turu

• 17:30 Detox Çay Atölyesi ve Rawfood ikramlar -Burak Ergezen

20 MAYIS CUMARTESİ

• 11:00 Meditasyon @ Living Teras-Lebriz Dedeoğlu

• 16:00 Yoga @Sultanpark– Michael Stewart/ Deniz Güngör ile Aquadrum eşliğinde

• 22:00 GreeneryParty

21 MAYIS PAZAR

• 11:00 Aquafit @ PürovelSpa&Sport