Şehirdeki hatırı sayılır caz müzisyenlerini ağırlayacak olan Tamirane, küçük ve sempatik sahnesinde genç yeteneklere de her zaman olduğu gibi yer veriyor.

“Tamirane’de Caz”

15 Kasım 2013, Cuma

Akın Eldes ‘Tek Başına’

Türkiye’nin en önemli gitar virtüözü, rock ve jazz gitaristlerinden Akın Eldes 'Tek Başına' adlı solo projesi ile ‘Tamirane’de Caz’da. Kendine has gitar tonları ile duymak istediği sesleri ustaca şarkının içine yerleştirmesiyle bilinen müzisyen, gecede kendi bestelerinin yanı sıra sevdiği bestelere de yer verecek.

Tamirane Göktürk’teki performanslara giriş ücreti yoktur ancak rezervasyon yapılması gerekmektedir.

Tamirane

Belediye Cad. Kemerlife Çarşısı No:26/R

Göktürk-Kemerburgaz İstanbul, Türkiye

t: 0212 322 48 22

tamirane.com