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    HaberlerEtkinlikTarkan '10' konserleri ile Avrupa'da
    23.10.2017 - 15:31 |

    Tarkan '10' konserleri ile Avrupa'da

    Megastar Tarkan, '10' albümü ile Avrupa turnesine Almanya ve Hollanda ile konserlerine başlıyor.

    Tarkan '10' konserleri ile Avrupa'da

    Bu konserleriyle Tarkan; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’ta sevenleriyle hasret giderecek.

    Biletler 25 Ekim Çarşamba saat 11.00 itibariyle aşağıda belirtilen kanallardan satışa sunulacaktır.

    29.03.2018 Berlin - Max-Schmeling-Halle
    Eventim.de

    31.03.2018 Stuttgart – Schleyer-Halle
    Easyticket.de

    01.04.2018 Frankfurt –Jahrhunderthalle
    Eventim.de

    06.04.2018 Rotterdam - Ahoy
    Ticketmaster.nl

    07.04.2018 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
    Eventim.de
    Westticket.de

    14.04.2018 Münih - Zenith
    Eventim.de
    Westticket.de

    29.04.2018 Hamburg - Barclaycard Arena
    Eventim.de

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