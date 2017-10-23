23.10.2017 - 15:31 |
Tarkan '10' konserleri ile Avrupa'da
Megastar Tarkan, '10' albümü ile Avrupa turnesine Almanya ve Hollanda ile konserlerine başlıyor.
Bu konserleriyle Tarkan; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’ta sevenleriyle hasret giderecek.
Biletler 25 Ekim Çarşamba saat 11.00 itibariyle aşağıda belirtilen kanallardan satışa sunulacaktır.
29.03.2018 Berlin - Max-Schmeling-Halle
Eventim.de
31.03.2018 Stuttgart – Schleyer-Halle
Easyticket.de
01.04.2018 Frankfurt –Jahrhunderthalle
Eventim.de
06.04.2018 Rotterdam - Ahoy
Ticketmaster.nl
07.04.2018 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
Eventim.de
Westticket.de
14.04.2018 Münih - Zenith
Eventim.de
Westticket.de
29.04.2018 Hamburg - Barclaycard Arena
Eventim.de