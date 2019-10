Tatavla Sahne'de 12 Ocak haftası!

12 Ocak Pazartesi 20:30 – DEM / “KUĞULAR ŞARKI SÖYLEMEZ”

DEM’in “Kuğular Şarkı Söylemez” adlı oyununda; kendi küçük dünyalarında mutlu sayılabilecek bir yaşam süren, başkalarına göre birer “kaybeden” olarak görülen dostlar, geçmişten beri yanlarında taşıdıkları fakat farkında olmadıkları bir tehlikenin beklemedik bir haberle ortaya çıkmasıyla yeniden her şeyi sorgularlar. Bir anda bu tehlikenin pençesine düşen dostlar, artık sevgilerinin sınırlarını keşfedecek ve zorlayacaklardır. Ferdi Merter’in yazdığı, Özgür Yetkinoğlu’nun yönettiği “Kuğular Şarkı Söylemez”de; Ali Murat Altunmeşe, Erçin Işık, Ayşegül Aslan, Oğuz Öztekin ve Müge Küçükyılmazlar rol alıyor.



15 Ocak Perşembe 20:30 – IRISH MAFIA / “KONUSUZ MUTSUZLUK”

“Konusuz Mutsuzluk”; Irish Mafia’nın sekizinci oyunu. Zekası büyümeyen bir çocuğun, hapsedildiği bedenin içinde intikam duyguları besleyen İniç’in öyküsünü anlatan “Konusuz Mutsuzluk”ta tiyatroseverler, yıllarca bir doktorun ihtiraslarına ve annesinin çaresizliğine kurban gitmiş İniç’in öfke patlamasına şahit oluyor. Elinden hayatı, çocukluğu, insanlığı alınmış İniç, mutfakta yatan iki cesedi şimdi dedektiflere açıklamak zorunda. Her kurduğu hikaye sonunda yıkılıyor ve dedektifler çözmek için başa dönüyor... Can Ceylan’ın yazıp yönettiği oyunda; Serhat Behramoğlu, Duygu Aktoprak, Hikmet Kırmızıkaya, Tuğba Balcı, Serhat Duran ve Namık Emre Abuş rol alıyor.



16 Ocak Cuma 20:30 – TİYATRO TATAVLA / “3 KADIN BİN TURNA”

3 kadının, birbirleri içinden geçen hikayesini anlatan beden tiyatrosu “3 Kadın Bin Turna”; kadınlar artık susmasın, susturulmasın, susmak zorunda kalmasın umuduyla hayata geçirildi. Bir “çocuk gelin”, çocuğunu kaybetmiş bir anne ve çocuksu umutlarla çıktığı yolculukta tecavüze uğramış bir kadın... Susturulmuş, ezilmiş, duyguları hapsedilmiş bu üç kadının çok bilindik, bir o kadar da sarsıcı hikayeleriyle tiyatro severleri derinden etkileyen oyunda; Ayça Bildik, İrem Erkaya ve Yeşim Egemen Özaydın rol alıyor. Eraslan Sağlam’ın danışmanlık yaptığı “3 Kadın Bin Turna”nın konsepti, rejisi ve koreografisi ise Arda Alpkıray’a ait.



18 Ocak Pazar 18:00 – Bİ’ TAKIM OYUNCULAR / “İVAN İVANOVİÇ İLE İVAN NİKİFOROVİÇ”

Bi’takım Oyuncular’ın oyunlaştırarak seyirciyle buluşturduğu, Gogol’ün daha önce sahnelenmemiş olan uzun öyküsü “İvan İvanoviç ile İvan Nikiforoviç”te; Gökhan Ezer, Sadettin Okumuş, Hasan Sarıkaya, Mehmet Aslan, Miray Üstüngör, İbrahim Sıvar, Leyla Şenel, Yasemin Özgüner, Elif Ersoy ve Cansu Çetin rol alıyor. Salim Keskingöz’ün oyunlaştırdığı, Yusuf Sarıkaya’nın yönettiği oyun; iki eşsiz dostun birbirlerine bir hiç yüzünden düşman olmasını işliyor. Gogol, bu temel hikaye üzerinden, o dönem Rusya’sının küçük insanını, onların hırslarını, hukuk işleyişini, yöneticilerini yarattığı tiplerle sunuyor. Gogol’ün kendisinin “gözyaşlarıyla gülmek” dediği bir güldürü türü olan “İvan İvanoviç ile İvan Nikiforoviç”; izleyiciyi sona kadar eğlendirici bir biçimde getirse de, sonunda hüzün başlıyor ve oyun “Beyler, bu dünya ne kadar üzüntülüdür” sözüyle son buluyor. Gogol’ün metninin ana eksenini bozmadan sahne üstü doğaçlamalarla bazı eklemeler yapılan oyun; bu sayede, Rus insanının gülünç yanlarının izlerken kendi insanımızın mizahi yanlarından da izler taşıyor.