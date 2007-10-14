Telif satan yok!

Miraç Zeynep Özkartal

59. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın, farklı ülke ve kulvarlara ayrılmış 10 salonu bulunuyor. Ama en büyük yoğunluk ABD ve İngiltere’nin de yer aldığı 8. salonda yaşanıyor. Günün trendleri, dünya çapında bestsellerlerin haberleri ve milyon dolarları bulan telif alışverişleri hep burada... Ayrıca kapısında çanta kontrolü yapılan tek salon bu.

8. salonda bulunan standların içi görüşmelerin yapıldığı masalarla dolu ve her birinin önünde kuyruk var. Dünyanın dört bir yanından gelen yayıncılar, buradaki kitapların yayın haklarını satın alabilmek için kıran kırana mücadele ediyor.

Türkiye standında ise geçmiş yıllara göre daha profesyonel bir görüntü var. Ancak gene de Türk yayıncılar, telif satmak yerine alıyor. Şu ana dek herhangi bir kitabının haklarını satan yok Frankfurt’ta. İkramlar gani, kısırlar gidiyor, baklavalar geliyor.



Bir yanda ebru yapılıyor, diğer yanda bir hattat ziyaretçilerin isimlerini yazıyor. Ama standın etrafındaki kitle, çoğu Türkiye’den gelen Türklerden oluşuyor. Bu nedenle 2008 için atılacak en önemli adım, yabancı ziyaretçileri buraya çekmek gibi görünüyor.Amacı 'alışveriş’ olan bu fuarda, bizim standımıza sessizlik hâkim. Gelen giden az, görüşmeye oturan ise kısıtlı. Kimi yayıncılarımız bunu doğal buluyor; onlara göre İngilizce yayımlanmamış kitapların büyük ilgi görmesi güç. Kimi yayıncılarımız ise durumdan memnun değil. Standın amacına hizmet etmediğini düşünüyorlar.Bakanlık yetkilileri, bu yılın 2008’in provası olduğunu, eksikleri gördüklerini, ancak gene de başarılı bulunduklarını söylüyor.

Konya spekülasyonları!

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye standı, 5.1 numaralı konuk ülkeye ayrılmış salonda bulunuyor. Salonun diğer standları, bu yılın Onur Konuğu olan Katalan kültürüne ayrılmış. İspanya’dan Küba’ya, bu kültürü barındıran ülkelerin standları var burada.

Türkiye bölümü ise 47 yayınevini kapsayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Konya Belediyesi’nin standlarını içine alacak şekilde tasarlanmış. Söylenenlere göre, girişte yer alan ve TEDA Projesi tarafından kullanılan yer, aslında Konya Belediyesi’nin standının bulunması gereken bölüm.

Ama standın kirasını bile aylar öncesinden ödeyen belediye, Mevlana’nın 800. Doğum Yılı etkinliklerinden yorgun düşmüş ve fuara katılmaktan son anda vazgeçmiş. Standın boş kaldığını gören TEDA yetkilileri de broşürlerini ve afişlerini yerleştirmişler buraya...

“Secret”ın ikinci kitabı geliyor

“No Logo” kitabıyla ünlenen Naomi Klein’ın yeni kitabı “The Shock Doctrine / Şok Doktrini” de raflarda.

