Temps D’images Festivali’nde ne var ne yok?

Temps D’Images Festivali (vakt-imaj) bu seneki programında elektro, dubstep, techno ve deneysel house müzik tarzında, videoart ile içiçe geçmiş konserler, disiplinlerarası tiyatro ve dans gösterileri, 3-D mapping çalışmaları, interaktif yerleştirmelerle, İstanbul’daki üniversiteler ile yürütülecek olan teknoloji, sanat etkileşimi üzerine seminerler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Kendini enerjik, fark yaratan, spontane, dışa dönük, sıra dışı olarak tanımlayan otomobil markası MINI aynı tanımlara ortak olarak festivali destekliyor. Yeniliklere açık hayatların markası MINI kendini yeniye bırak mottosu ile kapılarını açan garajistanbul’un Temps D’Images (vakt-imaj) Festivali’ne katkı sağlıyor.

garajistanbul festival boyunca sürecek konserler ve çok yönlü etkinliklerle kendini ‘YENİ’ ile ilişkilendiren herkesi Temps D’images (vakt-imaj) festivaline davet ediyor!

Bu Hafta – (18 Nisan – 24 Nisan)

20.04.2011

21.00 TDI Dörtyüzsaniye - Sunum

< Difüzyon >

Farklı alanlardan yaratıcı çalışmaların ortak bir platformda sergileneceği DÖRTYÜZSANİYE' de, her bir tasarımcı kendi seçtiği bir çalışmasını, 400 saniye boyunca, projeksiyon eşliğinde izleyicilere sunacak. Tüm sunumlarla beraber toplamda 90 dakika sürecek olan etkinlikte, amatör veya profesyonel tasarımcılar yaratıcı işlerini sergileyecekler. İzleyicilerle birlikte interaktif bir ortamda gerçekleşecek olan sunumlar, farklı tasarım disiplinlerinin birbirleriyle etkileşime geçmesi açısından ayrı bir anlam taşıyor.

Difüzyon temel olarak Taşkışla çevresinin içinden çıkmış, profesyonellerin ve amatörlerin bir araya geldiği bir etkinlik grubudur. Yaratıcı düşünceyi ayrıştırmadan bir bütün içinde ele alır ve böylelikle mimarlık, grafik, moda, endüstriyel tasarım, fotoğraf ve video gibi farklı pratikleri tek bir platformda toplayarak birbirleriyle daha yakından etkileşime geçmesini amaçlar.

22.00 Scrambled Hackz - Görsel müzik etkinliği

< Sven Koenig >

scrambled?HaCkZ! bir gerçek zamanlı ses-video-işlem yazılımıdır. Bu kavramsal yazılım, ses örneklerini tamamen yeni bir yöntemle kullanılabilir hale getirip onların somut müzik hafızasına yönelik doğalarına sadık kalmaktadır. Bir s?H! performansı, kişisel müzik hafızaları ile çalışmanın mizahi ve eğlenceli bir yöntemidir. Özellikle aynı anıları paylaşan 80 ve 90 jenerasyonu için çok keyifli olan bu performans müzikal olarak techno, hip hop, breakcore ve noise arasında gidip gelen ve görsel olarak renkli...

Gösterim Tarihi: 20 Nisan 2011

Kapı açılış: 21.00

Bilet Ücreti: Tam:35 TL Öğrenci: 25 TL

22.04.2011



19.00/19.30/20.00/20.30 …pabucu yarım çık dışarıya oynayalım – video yerleştirme / gösterim

< Gökçen Tongut >

Fikir-Konsept: Gökçen Tongut

Video: Phrât Shaka

Dekor uygulama: Ahmet Aküzüm, Ahmet Saldırıcı, Ceyda Emel Nas, Irmak Bahçeci, Melih Burak Yıldız, Yekta Ataç, Tamer Temel.

Dünya bir kara kutu ve sen de içindesin. Peki, ne kadar kendindesin? İzlemek ve harekete geçmek arasındaki ince çizginin sınırlarını sorgulayan bir yerleştirme, sizi eylemeye ve sokağa davet eden bir ses, onu duymaya devam etmenizi öneren 15 dakikalık bir çağrı.

Gösterim Tarihi: 22 Nisan 2011

Kapı açılış: 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30

Bilet Ücreti: Tam:10 TL

23.04.2011

22.00 Farfara – Konser

80’lerden bu yana elektronik müziğin en önemli figürlerinden biri olan Gudrun Gut, ön grubu FARFARA ile festivalin öne çıkan isimlerinden. Sanatçı festival için özel olarak görsel sanatçı Sonja Bender ile ortak çalışma yapacak, festival izleyicilerine minimal ve özgün elektronik müzik kurgusuna görsel performansın da eşlik edeceği bir konser deneyimi yaşatılacak.

Gösterim Tarihi: 23 Nisan 2011, Cumartesi

Kapı açılış: 22.00

Bilet Ücreti: Tam:35 TL Öğrenci: 25 TL

24.00 Gudrun Gut feat Sonja Bender - Görsel performans & Konser

Berlin’li müzisyen, besteci, yapımcı ve yayıncı Gudrun Gut Alman müzik sahnesinin çığır açan isimlerinden bir tanesi. Dinamik değişken disiplinler arası müzik bazlı çalışmaları, kayıt

çalışmaları ve performansları ile Avrupa genelinde 30 yıldır kariyerinde gündemde kalmayı başardı. Derleme çalışmaları dışında Gudrun Gut 60’a yakın albümde sanatçı olarak yer aldı.Çin’de yaptığı gösterilerinden sonra Çinlilerin de dediği gibi Gudrun Gut ‘ Berlin’den gelen efsanevi bir kadın sanatçı’.

Gösterim Tarihi: 23 Nisan 2011, Cumartesi

Kapı açılış: 22.00

Bilet Ücreti: Tam:35 TL Öğrenci: 25 TL



24.04.2011

15.00 TDI Deneysel görsel projeler sergisi / Tartışma için açık platform

< LABORATORY Crew >

Gelecek Hafta – (25 Nisan – 30 Nisan)



26.04.2011

21.00 TDI CHANTIER / Şantiye Çalışması - Görsel işitsel dans performansı

< Work in process>

Bu ‘şantiye’ çalışması olarak adlandırılan yeni yapımda profesyonel bir 3D video mapping uzmanı, ses tasarımcısı, modern dansçı ve kaykaycı yanyana geliyor. Beraber bedensel hareketin ve görsel performansın sınırlarını, sınırlı bir alan çerçevesinde algılanan mekanda görsel illüzyonlar yaratarak, bireysel kodlanmış ses ve görüntü algısını yeniden şekillendirerek test ediyorlar. Farklı disiplinlerden gelen bu profesyoneller 10 gün boyunca beraber çalışarak modern gösteri sanatlarında yeni ve henüz görülmemiş bir işe imza atmaya çalışacaklar.

Gösterim Tarihi: 26 Nisan 2011, Salı

Saat: 21.00

Bilet Ücreti: Tam:20 TL Öğrenci: 15 TL



27 -28 -29.04.2011

21.00 AHHval – Dans Tiyatrosu

< Hareket Atölyesi >

AHHval (Ahval: Haller, Vaziyetler, Oluşlar)

Tasarlayan ve Sahneleyen: Hareket Atölyesi

Sanat Yönetimi: Zeynep Günsür

Hareket Yönetimi: Deniz Olgay Yamanus-Ece Ulutan

Işık Tasarımı: Alev Topal

Ses Tasarımı: Tolga Yüceil

Kostüm Tasarımı: Deniz Olgay Yamanus, Leyla Okan

Teknik Asistan: Arda İpek

Prodüksiyon: Nnaco

Hareket Atölyesi: Deniz Olgay Yamanus, Dezim Kaftan, Ece Ulutan, Gizem Soysaldı, Gülsu Aren, Kaan Yüceil, Leyla Okan, Nilgün Günsür, Özden Çetin, Sibel Günsür, Zeynep Günsür (Deniz Boro Polat, Gamze İneceli, Meral Erdoğan)

Süre: 45 dk / Ara yoktur

Hareket atölyesi gururla sunar:



Lastik atladığımız, yakan-top oynadığımız ve deniz kabuğunda kolyeler yapıp sattığımız yıllar oldu. Üniversitelerde, “idam cezasını” tartıştığımız müzakereler yaptık. Bayramlarda, yeni kıyafetleri heyecanla bekledik. Yerli malı haftasında süt içtik, fener alaylarına katıldık. Büyürken, memelere kapak kapatıldı. Sokaklarda karartmalar oldu, benzin istasyonlarında kuyrukta bekledik, ‘bu işyerinde grev var’ cümleleriyle okumayı sökenlerimiz vardı. Lale İşkembecisi’nin önünde silahlar patladı. Elektrikli radyoları açıp, biraz ısınmasını bekledik. Telgrafın tellerine kuşlar kondu. Eteklerin içine jiponlar giyildi. Çok hızlı çekirdek yendi. Komşu teyze adlarının Nebahat, Müzeyyen veta Münevver olduğu yıllar oldu. Sürekli kompozisyon yazdık. Sinek telleri ile karasinekler avlandı. Bağıra çağıra “All You Need is Love” ve daha edepli “Akşam oldu Hüzünlendim Ben Yine” söylendi...

(Bir zamanlar oldu, bir zamanlar olmadı. Engelli iğneler ve muntazam yaralar belirdi. Mühtelif yalanlar söylendi, muhtelif oyunlar oynandı)

Hamiş: Bu çalışma, tarihin sivil ve kişisel bir noktadan yeniden yazımı ile ilgilidir. Tarih dediğimizde bir önceki saati de içeren “geçmiş an” ı; sivil ve kişisel nokta dediğimizde de otonom algı ve direnişi dahil ettiğimiz bir oyun oynama biçimini kast ediyoruz. Sanırız böyle. Aslında bazı noktalar hala muallak. Hatta allak bullak.

Gösterim Tarihi: 27 – 28 – 29 Nisan 2011

Saat : 21.00

Bilet Ücreti: Tam:20 TL Öğrenci: 15 TL



30.04.2011 – Kapanış Etkinliği

22.00 Soaked – Konser

24.00 Hextatic / Ninja Tune – Konser

Hexstatic, audio-visual dünyanın en önemli projelerinden biri. Portabello Film Festivalinde en iyi video ve Fransiz Video Musique ödüllerinde en iyi editing ödüllerini kucaklayan Stuart Warren Hill ve Robin Brunson, Coldcut ve Greenpeace ile birlikte Natural Rhythms Triology için yaptıkları çalışmaylada adından uzun süre söz ettirmişti. Yaptıkları çalışmaları üç boyutlu gözlüklerle sunabilecek kadar cesur olan Hexstatic, EBN, Juice Aleem ve David Byrne ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirdi.

Canlı performanslarında çarpıcı bir görsel şov sunan ikili bugüne kadar sanat galerilerinden, sinemalara, festivallerden butik kulüplere kadar sayısız farklı mekanda hayranlarıyla buluştu. David Byrne'ün Lisbon Expo konserindeki görselleri, the Guggenheim, the Pompidou ve the Getty Museum performansları eleştirmenler tarafından ayakta alkışlandı. Thames Nehri üzerinde sundukları gösteri ve Japonya'daki onbin kişilik Electraglide gösterileri ise hala hatırlanıyor. İkili, son olarak Distorted Minds adını verdikleri single'larının tanıtımı için gerilla tekniğinde bir turne gerçekleştirdi. Londra sokaklarında özel ekipmanlarla donatılmış araçları ile dolaşıp rastgele 30 dakikalık özel setler gerçekleştiren Hexstatic hayranlarını sürekli şaşırtmayı başarıyor. Festivalin kapanışını Hextatic ön grupları olan Soaked ile gerçekleştirecek. 80’li yılların izlerini 2000’lerin elektronik alt yapısıyla başarılı şekilde birleştiren Soaked, kulağa tanıdık gelen Synth-Pop’a yeni bir sound getirme konusunda oldukça iddalı. Kusursuzca bestelenmiş ve üretilmiş İngilizce sözlü parçaları heyecan verici elektronik altyapılar ve güçlü vokallerle bütünleştiren grup sahnedeki %100 canlı performanslarında kendi parçalarının yanı sıra coverlara da yer veriyor.

Gösterim Tarihi: 30 Nisan 2011, Cumartesi

Kapı açılış: 22.00

Bilet Ücreti: Tam:35 TL Öğrenci: 25 TL

TEMPS D’IMAGES

2002 yılında Fransız televizyon kanalı ARTE ve La Ferme Du Buisson tarafından başlatılan ve gösteri sanatları ve imaj arasındaki ilişkiye odaklanarak yeni sanatsal formlar ve işbirlikleri yaratmayı hedefleyen disiplinlerarası TEMPS D’IMAGES (görüntü zamanı) projesi, garajistanbul’un katılımıyla kendi sınırlarını aştı. Bugün Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, Portekiz, Romanya, Macaristan, Türkiye ve Kanada’nın katılımı ile toplamda 11 kültür kurumunun ortak olduğu, sanatçıların, sanatsal üretimin ve üretimlerin dolaşımının desteklendiği, deneyimlerin, fikirlerin ve sanatsal araştırmaların paylaşıldığı aktif bir platforma dönüştü. Festivalde yıl boyunca gerçekleştirilen ortak yapımlar, ‘şantiye’ adlı araştırmalar, dans, tiyatro, müzik gösterileri, yerleştirmeler, film gösterimleri, atölye çalışmaları, konferans ve seminerler yer alıyor. Festivaldeki gösteriler video ya da multimedya görüntüyü dramaturjik unsur olarak kullanarak sahne ile filme çekilen görüntü, gerçek karakterlerle tasarlanan görüntüler, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Sanatçıların yaratımları ve görünürlük kazanmalarını destekleyen festival, yeni sanatsal biçimlerin araştırılmasını, üretilmesini, sahnelenmesini amaçlayan garajistanbul’da bilindik tanımların yeniden tartışılacağı bir platforma dönüşecek.