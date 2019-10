Teoman İzmir'e geliyor

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Vodafone FreeZone Festivali; Teoman, Tibet Ağırtan, The AwayDays ve Can Kazaz ile 06 Şubat Cumartesi İzmir Container’da gençlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Yerini şimdiden ayırtmak isteyenler için festival biletleri, Vodafone FreeZone'lulara

1 alana 1 bilet hediye avantajıyla Biletix'te satışta.

Ekim ayında biletleri günler öncesinde tükenen Vodafone FreeZone Festivali ile İzmir'e gelen Teoman, yoğun istek üzerine bir kez daha muhteşem performansıyla ContainerHall'daİzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

06 Şubat Cumartesi günü ContainerHall'da gerçekleşecek Vodafone FreeZone Festivali’ nde gençler, Rock’ın abisi Tibet Ağırtan, Pop folk sanatçısı ve besteci Can Kazaz ve yeni nesil gruplardan The AwayDays’in kendilerine has tarz ve performanslarıyla eğlenceli anlar yaşayacaklar. Finalde ise Rock müziğinin efsane ismi Teoman, muhteşem repertuarı ile hayranlarıyla buluşarak gençlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Vodafone FreeZone’un gençlere özel fırsatları Vodafone FreeZone Festivali’nde de devam edecek. Vodafone FreeZone’lular festivale bir bilet aldıklarında bir bilet de hediye kazanacak. Kampanyaya katılmak için FESTIVAL yazıp 6666’ya gönderilmesi ya da Avantaj Cepte uygulamasında festival linkine tıklanması yeterli. FreeZone’lular, Biletix üzerinden yapılacak alımlarda şifrelerini kullanarak hediye biletlerini alabilecek.