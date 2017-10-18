Teoman RedBull Canlı Sahne'de

Türk rock müziğin efsane isimlerinden Teoman, RedBull Canlı Sahne konser serisinin üçüncü konuğu oluyor. Sanatçının konseri 24 Ekim Salı günü, saat 21.00’da Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek. Bir saat sürecek olan konser eş zamanlı olarak Redbull.com/canlisahne adresinden canlı olarak yayınlanacak. Konser keyfini evinde yaşamak isteyenler Teoman’ı ekran başında da izleyebilecek.

Konsere özel “cover”

Teoman, RedBull Canlı Sahne konserine özel olarak daha önce hiç coverlamadığı bir parçayı seslendirecek. Konsere özel sürpriz bir parça seçecek olan sanatçının bir saatlik performansının tekrarı da 25 Aralık’a kadar aynı adresten izlenebilecek.

Yıl sonunakadar her ay başka bir ismin ağırlanacağı konserlere katılım kısıtlı sayıda olacak. Konserlere özel davetiyeleriçin seyircilerin sosyal medya hesaplarını takipte kalması gerekecek.

Not: Önceki aylarda konser veren MFÖ ve Selda Bağcan konserlerinin tekrarı dayine Redbull.com/canlisahne adresinden izlenebiliyor.