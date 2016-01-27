Teoman Vodafone FreeZone Festivali için İzmir'e geliyor

Ekim ayında biletleri günler öncesinde tükenen Vodafone FreeZone Festivali ile İzmir'e gelen Teoman, yoğun istek üzerine bir kez daha muhteşem performansıyla Container Hall'da İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

06 Şubat Cumartesi günü Container Hall'da gerçekleşecek Vodafone FreeZone Festivali’ nde gençler, Rock’ın abisi Tibet Ağırtan, Pop folk sanatçısı ve besteci Can Kazaz ve yeni nesil gruplardan The Away Days’in kendilerine has tarz ve performanslarıyla eğlenceli anlar yaşayacaklar. Finalde ise Rock müziğinin efsane ismi Teoman, muhteşem repertuarı ile hayranlarıyla buluşarak gençlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Vodafone FreeZone’un gençlere özel fırsatları Vodafone FreeZone Festivali’nde de devam edecek. Vodafone FreeZone’lular festivale bir bilet aldıklarında bir bilet de hediye kazanacak. Kampanyaya katılmak için FESTIVAL yazıp 6666’ya gönderilmesi ya da Avantaj Cepte uygulamasında festival linkine tıklanması yeterli. FreeZone’lular, biletix.com üzerinden yapılacak alımlarda şifrelerini kullanarak hediye biletlerini alabilecek.