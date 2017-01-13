Tezgahçılar 2. yaşını kutluyor

Şahane insanları bir araya getirme, bilgiyi paylaşma ve eğlenerek öğrenme hayaliyle Burçak Yıldırım ve Bora Öğünç tarafından kurulan Tezgahçılar 2’inci yaşını kutluyor. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde doğaçlamadan iş ağı kurmaya, hikayecilik sanatından oyunlara, dijital pazarlamadan eğitimcinin eğitimine kadar pek çok farklı alanda kapsamlı atölyeler düzenleyerek bir eğitim merkezi; düzenledikleri başarılı partiler ve Bar Oyunu serileriyle de eğlence sektöründe önemli bir isim haline gelen Tezgahçılar, yepyeni sürprizlerini de açıklayacakları dopdolu bir akşam hazırlıyor.

18 Ocak Çarşamba akşamı “Bar Oyunu: Black Mirror | Antitez” adıyla, The Populist’te gerçekleşecek kutlamada artık klasikleşmiş bir şehir eğlencesi haline gelen Bar Oyunu serisinde çıtalar yükselecek. Oyun kurgusunu Tezgahçılar’ın, aplikasyonunu ise Kolektif Labs’in hazırladığı, 2’inci yıla özel tasarlanan mobil uygulama tabanlı oyun ise ilk kez bu partide oynanacak. Teknolojinin insanı yalnızlaştırıcı değil birleştirici yanının gösterilmesi amaçlanan partide, mekana girildiği andan itibaren başlayacak oyun deneyimi, sadece yeni insanlarla tanışarak sürdürülebilecek. İsmi ve içeriği saklı tutulan mobil oyun, etkinlikten hemen önce açıklanacak. Sürekli takipçilerinin alışık olduğu gibi Tezgahçılar, bu partide de katılımcılarına eğlenceyi ve farklı deneyimleri bir arada sunacak.

Etkinlik:

Bar Oyunu: Black Mirror | Antitez

Giriş: 41 TL (Avantajlı İnternet Ön Satışı)

50 TL (Kapıda)

Son 4 ayda Tezgahçılar’ın atölyelerine katılmış olanlara ücretsiz.

Tarih: 18 Ocak 2017, Çarşamba

Kapı Açılış: 20:00

Yer: The Populist

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak No:1, Şişli/İstanbul

