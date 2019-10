The Game kapılarını Halloween için açıyor

SABAHA KADAR SINIRSIZ EĞLENCE GARANTİ

Başta kurumsal şirketler olmak üzere, bireysel gruplara ve oyun severlere kadar oldukça geniş bir kitleye hizmet veren etkinlik merkezi, her yıl düzenlediği konsept partilerle misafirlerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. 27 Ekim Cuma akşamı saat 20:30 itibariyle ikinci kez Halloween Horror Night’ı gerçekleştirecek olan The Game’de dekor ve ambiyans, tamamen gecenin konseptine uygun olarak düzenlenecek. Dj performans, Halloween’e özel makyaj hizmeti ve sürpriz hediyelerin sunulacağı geceye giriş için, misafirler herhangi bir ücret ödemeyecek.

EN İYİ KOSTÜM VE DAHA BİRÇOK KATEGORİYE SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLECEK

Bu yıl ki kıyafet konseptini, ‘’Karanlıklar Ülkesi’’ olarak tanımlayan The Game’de kostümlü ve sıra dışı bir gecenin tadını çıkartacak olan eğlence tutkunları, en iyi kostüm seçimi başta olmak üzere belirlenmiş olan birçok kategoride sürpriz hediyeler kazanacak. En iyi kostüme sahip olan davetli Point Hotel Barbaros’da 2 kişilik 1 gece konaklama kazanırken, ikinci ve üçüncü olan davetlilere de Point Hotel ve The Game dahilinde armağanlar sunulacak. Partiye katılacak olan misafirlerin tek yapması gereken The Game For Big Kids iletişim numaraları aracılığıyla rezervasyon yaptırmak ve geceye uygun bir kıyafet seçmek. Halloween Horror Night ile ilgili ayrıntılı bilgi için Thegame.com.tr adresini ziyaret edebilir, The Game’e ait sosyal medya hesaplarından etkinliği takip edebilirsiniz.

The Game Ekibi 27 Ekim Cuma akşamı sizleri korkuyu iliklerinize kadar hissetmeye çağırıyor.