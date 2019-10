‘The Phantom of the Opera’dan Anneler Günü özel

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenmeye başladığı günden beri seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan The Phantom of the Opera’nın Anneler Günü’ne özel bir sürprizi var! 9 ve 10 Mayıs tarihli The Phantom of the Opera gösterilerine Zorlu Performans Sanatları Merkezi gişelerinden 1 bilet alan kadın izleyicilere 2. bilet Zorlu PSM’den hediye!

Cats, Evita gibi unutulmaz müzikallerin bestecisi Sir Andrew Lloyd Webber'in İngiltere’de müzik listelerine bir numaradan giren, dünyanın en çok gişe hasılatı yapan ve gelmiş geçmiş en başarılı, uzun soluklu müzikal olarak kabul edilen The Phantom of the Opera, Türk seyircisinin gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Görkemli hikayeye tanık olmak için son 2 hafta!

Paris Operası'nda hayalet olarak tanınan, yüzü ileri derecede deforme olmuş bir müzik dâhisinin, yetenekli ve güzel Soprano Christine'e olan saplantılı aşkını konu alan The Phantom of the Opera, kıskançlık, çılgınlık ve ihtirasın kesiştiği büyülü bir hikayeyi konu alıyor. Fransız yazar Gaston Leroux'ın aynı adlı romanından uyarlanan müzikal, 1986 yılında ilk kez Londra’da sahneye konulduğundan beri dünya çapında 40 ülke, 110 şehirde, 65 bin performansla 80 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaştı. Eser 15’ten fazla dile çevrildi.

The Phantom of the Opera (Operadaki Hayalet), Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 17 Mayıs tarihine kadar sahnelenecek.