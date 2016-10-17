Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği 29 Kasım'da

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde bu sene de ziyaretçileri birbirinden özel sürprizler bekliyor. İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği “Yılbaşı Alışveriş Şenliği”nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar.

Gelirin tamamı otizmli çocuklar için

Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir ve seminer ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. Bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile şenlikteki yerini alacak.



100’ü aşkın seçkin firma Sait Halim Paşa’da

Ziyaretçiler; takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden kozmetiğe, aksesuar, çiçek, resim sanatı ve antika gibi çeşitli birçok konuda 100’ü aşkın birbirinden seçkin ve özel markanın ürünlerini ve koleksiyonlarını bir arada bulabilecekler. Bilinen birçok markanın yanı sıra tarzıyla öne çıkan yeni firmalar da İstanbullulara değişik seçenekler sunacak. Geçtiğimiz sene 1.400’ü aşkın kişinin ziyaret ettiği etkinliğe, bu sene ise en az 2.000 ziyaretçinin katılması bekleniyor. Bireyler ve kurumlar arasında sosyalleşme olanağı da sağlayan özel bir “sosyal sorumluluk” projesi olan Yılbaşı Alışveriş Şenliği, sadece otizmli çocuklara katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda hareketliliği ile ekonomik katkı da yaratacak.

Kişisel gelişim söyleşileri

Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde ziyaretçiler alışverişin yanı sıra sağlık ve kişisel gelişim alanlarında fark yaratan isimlerin söyleşilerine katılıp kişisel kazanımlar elde etme imkanı da bulabilecek.

Özel bir mücevher piyangosu

Etkinlikte hazırlanan özel sürprizlerden biri de mücevher çekilişi. Ziyaretçiler, kişiye özel mücevher tasarımında en çok aranan isimlerinden biri olan Bilgün Dereli’nin Tohum Otizm Vakfı’na bağışladığı özel tasarım 18 ayar altın ve gri pırlanta ile bezeli yaprak bilekliği kazanma şansını yakalayabilecekler.

Özel tasarım yılbaşı sepetleri sürprizlerle dolu

Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. İçerisinde sürprizlerin de yer aldığı sepetlerden elde edilen gelir yine otizmli çocukların eğitim projelerine aktarılacak.

Şenliğe özel menülerle keyifli bir mola

Yılbaşı Alışveriş Şenliği için özel olarak hazırlanmış menüleriyle İstanbul’un en popüler ve gözde restoran ve yemek firmaları da 29 Kasım’da Sait Halim Paşa Yalısı’nda olacak. İstanbul’un ünlü restoranlarının gurme lezzetlerinin bir arada bulunacağı ve özel ikramların sunulacağı etkinlikte ziyaretçiler, gün içerisinde hem zengin yemek bölümünde keyifli bir ara verebilecek hem de Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını tanımak ve desteklemek imkanı bulacaklar.



İstanbulluların hem kişisel gelişim söyleşilerinde kendileri için kazanımlar elde ettikleri, alışverişlerini yaptıkları, hediyelerini alıp yakınlarını sevindirdikleri hem de otizmli çocuklara katkıda bulundukları bu özel etkinlik sonrası elde edilen gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocukların eğitimi için yürüttüğü projelere ve burs fonuna aktarılacak. Siz de 29 Kasım Salı günü Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşecek Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği’ne katılarak, hem keyifli bir gün geçirebilir hem de otizmli çocukların eğitimine destek olabilirsiniz.