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    HaberlerEtkinlikTopkapı Sarayı’nda İdil Biret konseri
    10.07.2009 - 01:44 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

    Topkapı Sarayı’nda İdil Biret konseri

    DÜNYACA ünlü piyanist İdil Biret, The Whitehall Orchestra’yla birlikte, yarın Topkapı Sarayı’nda Elgar, Beethoven ve Çaykovski’nin eserlerini seslendirecek.

    Topkapı Sarayı’nda İdil Biret konseri

    Topkapı Sarayı I. Avlu’da saat 20.00’de başlayacak konserde, Edward Elgar’dan “Pomp and Circumstance March”, Ludwig V. Beethoven’dan “Türk Marşı” ve Piyotr Çaykovski’den “Piyano Konçertosu No 1” seslendirilecek. Biret’e eşlik edecek The Whitehall Orchestra, adını Lond-ra’da hükümet binalarının bulunduğu caddeden alıyor. Konser öncesi kültür dünyasının duayeni Doğan Hızlan da DJ’lik yaparak, arşivini müzik severlerle paylaşacak.   

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