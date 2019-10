Topkapı Sarayı’nda İdil Biret konseri

Topkapı Sarayı I. Avlu’da saat 20.00’de başlayacak konserde, Edward Elgar’dan “Pomp and Circumstance March”, Ludwig V. Beethoven’dan “Türk Marşı” ve Piyotr Çaykovski’den “Piyano Konçertosu No 1” seslendirilecek. Biret’e eşlik edecek The Whitehall Orchestra, adını Lond-ra’da hükümet binalarının bulunduğu caddeden alıyor. Konser öncesi kültür dünyasının duayeni Doğan Hızlan da DJ’lik yaparak, arşivini müzik severlerle paylaşacak.