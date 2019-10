Tortoise/ The Ex feat Ken Vandermark CRR Sahnesi'nde!

“Post-rock mu yapmak istiyorsunuz? Kolayı var. Kendinize normal bir rock grubu –tercihen Chicago’lu- bulun. Solistlerini öldürün. Ritim aleti olarak ne varsa, en orta yere yerleştirin. Aletini alıkoyup gitaristi kovun. Basçının eline gitarı verin. Ya da gitarın yerine klavyelileri, bakır nefeslileri, hatta ikinci bir bası, hatta ve hatta bir televizyon, vantilatör, herhangi bir beyaz eşya veyahut da kapkacak koyun... Gerisi hayalgücünüze kalmış.” Rock müzik eleştirmeni Stephane Deschamps yarı şaka-yarı ciddi olarak bunları söylüyor post-rock hakkında. Pek de haksız sayılmaz aslında. Post-rock, rock’ın sonrası değil çünkü rock bitmiş değil, ama rock’ın sınırlarını zorladığı da kesin. Ve rock ile post-rock arasındaki kayıp halka, 90’ların başında Louisville’den çıkan Slint topluluğu. Tortoise ise bu türün belki de en büyük ismi. Ve, evet, Chicago’lular.

Bir tutam egzotika, bir tutam caz füzyonu, bir tutam da akademik minimalizm.. Bu yakıştırmayı isteyen, istediği yana çekebilir. Ama bunların karışımından ortaya çıkan müzik, Tortoise’un müzikal coğrafyasını tanımlayacaktır. Yaşlanan rave tutkunları için de, iyi müzisyenler tarafından çalınan, aynı zamanda ritmik ve incelikli bir müzik teklif ediyor Tortoise. Vokal aramayın onlarda, ama post-rock’a yapılan “duygusuz” yakıştırmasını da aramayın. Grubun beyni John McEntire “Sözlere ya da vokale karşı özel bir alerjimiz yok. Ama Tortoise’un ilk zamanlarında, tam manasıyla bir anlaşma sonucu olmasa da, enstrümantal müzik kendini kabul ettirdi,” diye konuşuyor. Tortoise, kafasını kuma gömmemiş müzik dinleyicisi için çok şeyler vaat ediyor.

Amsterdam’lı The Ex topluluğu kesinlikle bir müzik grubundan daha fazlası. Anarşist bir ‘komünite’ onlar ve 40 yıla yakın bir geçmişleri, 20’den fazla albümleri var. Şehrin terk edilmiş mekanlarından (squat’lardan) yola çıktılar, tuttukları yoldan sapmadılar ve dünyanın en özel topluluklarından birine dönüştüler. The Ex ayakta kalmak adına kendisine dayatılanı asla kabul etmedi, söyleneni yapmadı ve hep kendi doğru bildiği yoldan gitti. The Ex’in müzikal ve politik tavrı ve duruşu asla değişmedi. Dünyanın tüm seslerine açık olarak kendi müzik üretti ve bu müziğin tanınması ve hatta ticaretiyle de kendisi uğraştı. Klişe tabirle hep “kuş gibi özgür” oldu; ama herkes bilir ki bu çok zordur.

The Ex, özgür caz ve punk’ı folk temalarıyla karıştıran ve modern zamanların en iyi doğaçlama yapan gruplarından bir tanesi. Daha önce de İstanbul’da çalmış ve tozu dumana katmışlardı. Şimdi bir kez daha sahnelerin tozunu alacak gibi görünüyorlar.

Gecenin bir diğer ‘aykırı’ ismi ise The Ex ile beraber sahne alacak Ken Vandermark. Amerikalı caz bestecisi, saksafoncu ve klarnetçi Vandermark,kariyeri boyunca yüzlerle kayda imza atmış,DKV TRIO,Vandermark 5,School Days,Territory Band gibi topluluklarla kadim dostları Peter Brötzmann,Mats Gustafsson,Kent Kessler ile sahnelerin tozunu dumanına katan Ken, ayrıca Amerikan Caz tarihine yaptığı katkılardan dolayı 1999 yılında MacArthur Fellowship ödülüne layık görülen bir karakter.2015 yılında The Ex beraber Amerika turnesine katılıp kulakları tahrip eden Ken,Avrupa’da bu proje çerçevesinde ilk kez 3. CRR Caz Şubat’ında sahnede olacak.

CRR Caz şubatı tüm müzik severleri 22 Şubatta senenin en aykırı konserine davet ediyor.

TORTOISE

Dan Bitney Bas Gitar, Gitar, Perküsyonlar, Vibe’lar, Marimba, Klavyeli Çalgılar, Bariton Saksafon

John Herndon Davullar, Vibe’lar, Klavyeli Çalgılar, Sequencing

John Mcentire Davullar, Modüler Synthesizer, Ring Modulatör Gitar, Elektronik Klavsen, Klavyeli Çalgılar

Doug Mccombs Bas Gitar, Bas 6, Gitar, Lap Steel

Jeff Parker Gitar, Bas Gitar

THE EX FEAT KEN VANDERMARK

Terrie Hessels – gitar,bariton gitar

Katherina Bornefeld –davul,vokal,perküsyon

Andy Moor –gitar,bariton gitar

Arnold de Boer – vokal,gitar,sample

Ken Vandermark – Tenor saksafon,bariton saksafon,bas klarnet