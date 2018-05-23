Trumpland’de hafta sonu
Trumpland’de hafta sonu çocuklar ‘Topaç Süsleme Atölyesi’ne katılacaklar. 26 Mayıs Cumartesi günü ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’ , 27 Mayıs Pazar günü ise ‘Her Şey Elimizde’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecek.
Trumpland’de hafta sonu çocuklar ‘Topaç Süsleme Atölyesi’ne katılacaklar. 26 Mayıs Cumartesi günü ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’ , 27 Mayıs Pazar günü ise ‘Her Şey Elimizde’ adlı tiyatro oyunlarını izleyecek.
Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de çocuklar bu hafta sonu ‘Topaç Süsleme Atölyesi’nde fırçalar ve boyalarla çalışmalar yapacak. Atölye etkinlikleri, 26-27 Mayıs günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.
Ayrıca çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. 26 Mayıs Cumartesi günü ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’, 27 Mayıs Pazar günü ise ‘Her Şey Elimizde’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi’nde saat 13.00’de sahnelenecek. Minik tiyatro severler aktivite dolu bir hafta sonu geçirecekler.
Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz…